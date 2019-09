Acusan a Google de dar datos personales de usuarios a anunciantes

Google estaría utilizando páginas web ocultas para dar los datos personales de sus usuarios a los anunciantes, según una investigación llevada a cabo por el regulador irlandés de datos que supervisa el negocio de la empresa estadounidense, informa el diario "Financial Times" (FT).



Esta práctica rompe con la propia política de la empresa y con la regulación de datos personales de la Unión Europea por "explotar datos privados sin suficiente control ni preocuparse por la protección de los mismos", según la investigación.



La investigación se centra en comprobar si Google está utilizando datos de los usuarios como la salud y las tendencias políticas de estas personas para elegir qué anuncios aparecen a los internautas al navegar por la web.



El jefe y responsable de políticas en el buscador Brave, Johnny Ryan, dijo, en declaraciones recogidas por el FT, que descubrió estas páginas ocultas cuando intentaba conocer cómo sus datos estaban siendo utilizados por Google.



Ryan encontró que Google le había etiquetado con un rastreador que entregaba sus datos a una tercera empresa que se había identificado en una página oculta. Esta página no mostraba ningún tipo de contenido más allá de la dirección que correspondía con la actividad en internet de Ryan.



De este modo, mediante el rastreador, otras empresas pueden utilizar el perfil creado de Ryan, con sus preferencias en la web, para mostrarle determinados tipos de anuncios.



"Esto significa que Google crea una página que el usuario no ve, una página en blanco, sin contenido, pero que permite que terceras compañías espíen al usuario", explicó Ryan sobre una práctica que podría conseguir una ventaja competitiva a Google a la hora de colocar anuncios.