Advierten sobre síndrome ligado al Covid-19 en adultos jóvenes

Médicos en Nueva York alertaron que el síndrome inflamatorio relacionado con el nuevo coronavirus, y que se ha centrado en niños, también se ha visto en algunos adultos jóvenes, según informó el medio "The Washington Post".

El medio indicó que el padecimiento, similar a la enfermedad de Kawasaki, se ha diagnosticado en al menos un joven de 20 años en San Diego, otro de 25 años en Long Island, así como en varios pacientes de 20 años en la Universidad de Nueva York.

La doctora de enfermedades infecciosas pediátricas en la Universidad de Nueva York, Jennifer Lighter, dijo al diario que los niños pequeños en los que se ha detectado el síndrome parecen tener síntomas que se parecen a los del Kawasaki, que se caracteriza por la inflamación de los vasos sanguíneos.

Sin embargo, en los adolescentes y los adultos jóvenes la afección parece tener una respuesta más abrumadora que involucra el corazón y múltiples órganos, explicó la doctora a "The Washigton Post".

Además, preocupa que la enfermedad no se diagnostique en adultos jóvenes, pues se trata de un padecimiento de niños.

Ante esto, la doctora Jane Burns, del Centro de Investigación de Enfermedades de Kawasaki en la Universidad de San Diego dijo al medio que el desafío es que muchos médicos que tratan a adultos no habían visto la enfermedad de Kawasaki porque es una enfermedad de los niños.

"Además, es más difícil ver rápidamente los corazones de los adultos, porque las paredes de sus cofres son muy gruesas y los ultrasonidos pueden ser más difíciles de interpretar", agregó Burns.

La doctora informó que, junto sus colegas, advertirá a los especialistas de Rady Children's para que detecten la enfermedad en los adultos y hablará con los funcionarios de salud pública sobre la ampliación de las advertencias para incluir a los adultos jóvenes.

Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos, se desconoce si el síndrome inflamatorio multisistémico es específico de los niños o si también se da en adultos.

Sin embargo, actualmente también se ha hospitalizado a niños y adultos jóvenes que estaban sanos y que de repente desarrollan fiebre, dolor abdominal y/o nauseas, vómitos y erupciones cutáneas que pueden ser signos de problemas más graves.

"Muchos de los pacientes tienen anticuerpos contra el coronavirus, lo que sugiere que pueden haberse infectado semanas antes y que la afección puede ser una respuesta inmune retardada", señaló el medio.

Hasta el momento, Nueva York registra 147 niños con el síndrome inflamatorio ligado al Covid-19.