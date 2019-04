Alertan sobre protección de dispositivos conectados a internet

Los ciberataques son un riesgo que se debe tomar en serio por los usuarios ya que entre más dispositivos conectados a Internet, mayor es el área de acción para los hackers y extorsionandores digitales.

De acuerdo con datos de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), tan solo en México existen ocho millones de dispositivos conectados, número que aumentará con la adopción del Internet de las Cosas (IoT), el cual no se puede proteger con un antivirus.

Todos los dispositivos conectados a Internet manejan una cantidad importante de datos, muchos de ellos datos sensibles sobre los usuarios, y para protegerlos se hace uso de herramientas como los antivirus.

Pero estas herramientas, tan utilizadas desde los años 90, se han visto rebasadas por las características propias de los objetos interconectados y por el uso de herramientas como la Inteligencia Artificial (IA) por parte de los ciberdelincuentes.

De acuerdo con el evangelista de Seguridad para la firma de ciberseguridad Avast, Luis Corrons, la protección para los dispositivos IoT debe ser distinta a la que tradicionalmente se emplea para una PC.

"Cuando hablamos de IoT es un mundo completamente diferente, estamos hablando de dispositivos que no pueden tener instalado un antivirus, ni siquiera tienen un procesador y hay que ver cómo se puede proteger eso", mencionó el experto en entrevista.

El problema de la seguridad de los dispositivos IoT aumenta al considerar que en muchas ocasiones los usuarios no se ocupan de su seguridad por falta de conocimiento y el fabricante tampoco ve temas de seguridad más allá de lo básico por cuestión de costos.

"A lo largo del 2018 hemos visto cientos de ataques no con cientos de miles sino millones de dispositivos infectados, los dispositivos que los usuarios dejan instalados, no se preocupan de ellos, no saben ni siquiera que tienen que preocuparse de ellos, los fabricantes tampoco se han preocupado de ello", señaló Corrons.

De acuerdo con estimaciones de expertos en ciberseguridad para el 2021, año en que se espera el funcionamiento de 5G en partes del mundo como Europa, el número de dispositivos conectados a la red sin protección generará pérdidas por seis trillones de dólares.

Para protegerse de los ataques al momento de adoptar IoT, lo recomendable es proteger la red a la que se conectan usando soluciones de IA ya creadas por los expertos en ciberseguridad.