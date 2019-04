Alimentos que pueden causar cálculos renales

Las piedras o cálculos se originan en los riñones por diferentes causas, de acuerdo con la National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases, se forman cuando se tienen altos niveles de calcio, oxalato y fósforo en la orina, esto se puede evitar cuidando la alimentación.

Te decimos qué alimentos pueden causar cálculos.

1. Carne roja

La National Kidney Foundation asegura que disminuir las proteínas animales puede ayudar a prevenir los cálculos renales, "la mayoría de las personas sólo necesitan de cuatro a seis onzas (de 113 a 170 gramos) de alimentos ricos en proteínas y tres porciones de leche o queso al día", aseguran.

2. Postres azucarados

El azúcar puede ser problemática cuando hablamos de cálculos renales, una investigación del Doctor Mercola asegura que estos alimentos no sólo ocasionan enfermedades como la obesidad y la diabetes, sino que también son un factor importante para la aparición de piedras en los riñones al interferir en la absorción del calcio y magnesio.

3. Sal

El Doctor Mercola también afirma que el consumo excesivo de alimentos con sodio, como la sal, aumenta la cantidad de calcio y oxalato en la orina, lo que aumenta los riesgos de tener cálculos renales.

4. Mariscos

Consumidos en exceso pueden causar cálculos renales, específicamente de ácido úrico. La Universidad Internacional de la Rioja asegura que este alimento contiene purina, un compuesto que en exceso puede derivar en la aparición de piedras renales.

5. Refresco y bebidas deportivas

Esta bebida también se ha vinculado con los cálculos renales. La Universidad Nacional Autónoma de México afirma que el refresco tomado en exceso puede generar sobrepeso, obesidad, diabetes, asma, anemia, alzheimer y cálculos renales.

"El refresco también se ha asociado con la producción de cálculos renales, y es un antioxidante muy potente, por ello se usa en plantas industriales y en casas para limpiar los baños y destapar tuberías" afirma la UNAM.

Por otra parte, nuestra experta en nutrición Fernanda Alvarado menciona algunos otros alimentos que pueden ser causantes de cálculos renales debido a su consumo en exceso, por ejemplo: chocolate, espinacas y betabel debido a que son ricos en oxalatos.

Además de éstos, sugiere tener cuidado con los productos lácteos, los cuales aconseja comerlos en dos o tres porciones diarias y tratar de no exceder dicha cantidad para no elevar los niveles de oxalato.

Nuestra experta también señala que es importante mantenerse hidratado con agua natural, la recomendación es beber entre 1.5 litros a 2 litros al día como mínimo.