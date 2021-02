Andy Jassy, el ejecutivo que reemplazará a Jeff Bezos en Amazon

Este martes se dio a conocer que Jeff Bezos, CEO y fundador de Amazon, planea dejar el cargo de CEO este año. En el tercer trimestre, Bezos pasará al cargo de presidente ejecutivo de la junta de la compañía y el nuevo director ejecutivo de Amazon será Andy Jassy, el actual CEO de Amazon Web Services, y de quien a continuación te contamos un poco más.

Andrew o Andy Jassy como se le conoce, es un empresario estadounidense, no solo es el director ejecutivo de Amazon Web Services (AWS) también ayudó a construir esa división de la empresa en 2006.

Más allá de su relación con Amazon, es uno de los propietarios minoritarios del Seattle Kraken, un equipo de la Liga Nacional de Hockey.

Respecto a su vida personal es judío de ascendencia húngara, se graduó con honores de Harvard, y cuenta con MBA de la misma universidad. Está casado con la diseñadora de modas Elana Rochelle.

Se unió a Amazon en 1997 como gerente de marketing. Tras formar la división AWS, se convirtió en una pieza clave dentro de la compañía al grado que cuenta con acciones valuadas en millones de dólares.

No es de sorprender que le hereden la dirección de Amazon si se considera que, de los más de 1.6 mil millones de dólares que vale Amazon, gran parte de las ganancias se derivan de los servicios web, la división que Jassy ha dirigido y que, en el último informe, reportó un crecimiento de ingresos del 28% para el cuarto trimestre de 2020, es decir, el equivalente a más de la mitad de los ingresos operativos de Amazon.

Cabe resaltar que la noticia del futuro nombramiento de Andy Jassy la dio el propio Jeff Bezos a través de un mensaje a los empleados de Amazon: "Estoy emocionado de anunciar que este tercer trimestre haré la transición a presidente ejecutivo de la Junta de Amazon y Andy Jassy se convertirá en director ejecutivo. En el puesto de presidente ejecutivo, tengo la intención de centrar mis energías y atención en nuevos productos e iniciativas tempranas. Andy es muy conocido dentro de la empresa y ha estado en Amazon casi tanto tiempo como yo. Será un líder sobresaliente y tiene toda mi confianza".

El negocio millonario Bezos

Andy Jassy no es una figura tan conocida como Jeff Bezos quien fundó Amazon en 1994 vendiendo libros y logró crecer la empresa hasta convertirla en la minorista en línea más destacada, y con más ganancias en el mundo pues en enero de 2020 la compañía superó la capitalización de mercado de mil millones de dólares.

Ahora Jeff Bezos, de 57 años, el hombre más rico del mundo, puesto que se pelea con Elon Musk, tiene la intención de enfocarse en nuevos negocios y dijo que, cuando una empresa es innovadora y exitosa las personas terminan viendo algo que inició siendo sorprendente como algo normal. "Cuando miras nuestros resultados financieros, lo que realmente estás viendo son los resultados acumulativos a largo plazo de la invención. En este momento, veo a Amazon en su momento más inventivo, por lo que es un momento óptimo para esta transición".

Si bien Bezos se involucró más en las operaciones de Amazon durante la pandemia, en realidad tenía tiempo que se había alejado del negocio para incursionar en otras empresas, desde su compañía espacial privada Blue Origin hasta The Washington Post que compró por 250 millones de dólares en 2013.

Y es que el hecho de dejar el cargo principal en Amazon no significa que Bezos planea jubilarse sino impulsar otros negocios. "Ser el director ejecutivo de Amazon es una gran responsabilidad y consume. Cuando tienes una responsabilidad como esa, es difícil poner atención en otra cosa. Como presidente ejecutivo, seguiré participando en importantes iniciativas de Amazon, pero también tendré el tiempo y la energía que necesito para concentrarme en el Day 1 Fund, Bezos Earth Fund, Blue Origin, The Washington Post y mis otras pasiones", comentó el empresario durante el anuncio del cambio.