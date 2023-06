Anuncian lanzamiento de "The Division Resurgence" en Ubisoft Forward

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, junio 13 (EL UNIVERSAL).- Un nuevo videojuego para dispositivos móviles acaba de ser anunciado. Se trata de "Tom Clancy's The Division Resurgence" el videojuego de rol y acción contado en tercera persona y el cual forma parte de la serie "The Division".

Este fue anunciado durante el Ubisoft Forward 2023, un evento en el que se exponen los videojuegos que se lanzarán en los próximos meses o principios del siguiente año. El anuncio de "The Division Resurgence" emocionó a los fans, ya que no solo será un juego adaptado a los dispositivos móviles sino que será una nueva entrega de la franquicia que ha conquistado a más de un gamer.

Se espera que "The Division Resurgence" sea uno de los videojuegos más avanzados para teléfonos móviles y que le brinde a los usuarios una experiencia de juego similar a los títulos anteriores de la franquicia.

"The Division Resurgence" es la continuación de la franquicia de "The Division", sin embargo, aquí encontrarás una historia original ambientada en los acontecimientos de los primeros dos videojuegos. Los usuarios tendrán la oportunidad de recorrer un espacio urbano bastante detallado y el cual será el centro de las misiones que les esperan.

Con lo poco que se pudo apreciar en el tráiler, este es un shooter de aventura contado en tercera persona en donde los jugadores podrán hacer uso de mecánicas RGP y elementos multijugador en misiones que contendrán altas escenas de acción. Veremos la introducción a nuevos personajes y el acceso a contenidos que se actualizarán con regularidad.

De acuerdo con Ubisoft, este videojuego será un viaje emocional en el que los jugadores podrán introducirse a nuevas temporadas cada cuatro meses y tendrán acceso a nuevos modos de juego y especializaciones. De igual forma, habrán algunos eventos especiales que los usuarios podrán disfrutar por un límite de tiempo.

¿Cuándo se lanzará "The Division Resurgence"?

De acuerdo con Ubisoft," The Division Resurgence" estará disponible para dispositivos iOS y Android en el cuatro trimestre del 2023. Además, añadieron que los usuarios que se preinscriban ahora recibirán recompensas exclusivas en el videojuego en cuanto esté disponible.

Por otra parte, dieron a conocer que los jugadores de determinados países como Australia, Chile, Dinamarca y España tendrán la oportunidad de participar en una prueba regional y jugar "The Division Resurgence" entre el 13 de junio y 24 de julio. Quienes deseen participar en esta beta regional pueden solicitar el acceso a través de Google Play Store (si cuentas con dispositivo Android) o bien a través de la página oficial del videojuego.

Además, aquellos usuarios que hayan participado en pruebas anteriores, también podrán jugar la beta de "The Division Resurgence" independientemente de la región que se encuentren.

En la beta, los jugadores encontrarán varias novedades en las misiones y actividades, asimismo, los agentes tendrán nuevas habilidades y especializaciones que podrán poner en práctica durante las partidas.