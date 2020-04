App ayudará a detección temprana de Covid-19

La aplicación "Covid-19 Sounds App" ayudará a detectar si una persona está afectada por el coronavirus a través del sonido de la voz, respiración y tos, pues los sonidos producidos por las personas que han contraído la enfermedad de Covid-19 son muy característicos.

Cecilia Mascolo, investigadora de la Universidad de Cambridge, puso en marcha la aplicación que recopila datos para desarrollar algoritmos de "machine learning o aprendizaje automatizado" que ayuden a la detección automática de la enfermedad, todo ello con la colaboración de investigadores de física y expertos en biología respiratoria e infección pulmonar. "Las personas que crean tener Covid-19 pueden instalar la aplicación en su teléfono móvil e introducir datos sobre la evolución de sus síntomas. Se les pedirá que graben algunas toses y algunos segundos de respiración, así como que respondan a preguntas sobre su temperatura corporal, frecuencia de la tos y del pulso, sexo, edad y condiciones médicas existentes", explicó la investigadora del departamento de Ciencias Computacionales y Tecnología.

La participación en este estudio, además de ser voluntaria, abonará a las investigaciones en relación a la enfermedad. "Nuestra idea es desarrollar análisis basados en audio para una evaluación automática de Covid-19, principalmente a través de los sonidos", mencionó Mascolo. La aplicación no hará un seguimiento del desarrollo de la enfermedad de los usuarios sino recogerá datos de localización cuando las personas la utilicen que, se almacenarán en los servidores de la universidad y se utilizarán únicamente con fines de investigación, sin ninguna clase de asesoramiento médico, aclaró la institución. El equipo científico de Cambridge liberará el conjunto de datos a otros investigadores una vez que haya completado su análisis.

Esta información podría ayudar a conocer si la complicación respiratoria tiene o no relación en el historial médico. "Una de las cosas más comunes que notan los médicos en estos pacientes es la manera en la que se quedan sin aliento cuando hablan, así como una tos seca, y los intervalos de sus patrones de respiración", comentó Mascolo.

La experta explicó que aún son pocos los datos acerca de los sonidos respiratorios de los pacientes y se necesitan más participantes para poder conseguir algoritmos más eficaces. "Incluso si no obtenemos muchos casos positivos de coronavirus, podríamos encontrar vínculos con otros problemas de salud", aseveró. La Universidad de Cambridge señaló que la aplicación web ya está disponible para los navegadores Chrome y Firefox. Las versiones para Android e iOS estarán listas pronto, señala la universidad.