Apple activa Tap to Pay en México

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 24 (EL UNIVERSAL).-

anunció la llegada de

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al, una herramienta que le permitirá a los comerciantes que usandesde su dispositivo.El pago se puede aceptar desde otroo desde una tarjeta. Básicamente funciona como unaconvencional.De acuerdo con la firma de Cupertino, "en eltrabaja en colaboración con, desarrolladores de apps y redes de pagos para quelos tamaños cuenten con un sistema de cobrosencillo con tarjetas de débito y crédito,Pay y otras carteras digitales".: ¿cómo funcionaenPara que los comerciantes puedancon, debe contar con las versiones de iOS compatibles en los modelos deXS o posteriores con lade iOS instalada.Al momento de, el comerciante solo debe pedir al comprador que acerque suy elprocesa elLos usuarios que deseen pagar mediante este sistema, podrán hacerlo desde otro celular cono débito o incluso unLo que es importante saber que no todas las tarjetas con tecnología NFC funcionarán desde el primer día. Hasta el momento, laspara operar conen México sony Visa Acceptance Platform. También la función acepta las principales redes de pago: Visa, Mastercard y American Express.Por otro lado, funciona para "los tamaños y rubros, desdeminorista hasta comida, bebida, belleza y", señalaEn cuanto a, la firma señala que los datos de pago quedan protegidos por la misma tecnología responsable de la seguridad ydePay. Además, todas las transacciones realizadas conen else encriptan y procesan usando el, además quejamás recibe información sobre el producto que se está comprando ni quién efectúa la compra.Asimismo,señala que "de crédito ni información sobre las transacciones en el dispositivo o en los servidores de, por lo que tanto comerciantes como clientes tienen la garantía de que su información está a salvo".