Apple dejará de escuchar temporalmente conversaciones de usuarios con Siri

La multinacional estadounidense Apple anunció este viernes que suspende temporalmente el programa por el que terceros contratados por la empresa escuchaban conversaciones entre los usuarios y el asistente virtual Siri, al haberse generado polémica mediática en torno a esta práctica.



"Nuestro compromiso es ofrecer una gran experiencia con Siri a la vez que protegemos la privacidad de los usuarios. Mientras llevamos a cabo una revisión en profundidad, suspendemos el programa de calificación de Siri a nivel global", indicó la firma en un comunicado.



Mediante este programa, Apple contrata a terceros para que escuchen y analicen extractos de las conversaciones que los usuarios mantienen con el asistente virtual, con el objetivo de garantizar la calidad del servicio y mejorar aquellos aspectos en los que la inteligencia artificial todavía falla.



Sin embargo, una investigación publicada por el diario británico The Guardian la semana pasada halló que algunas de estas conversaciones que estaban siendo escuchadas por seres humanos (y no sólo por algoritmos) contenían información personal y confidencial.



La publicación de ese artículo, junto a otro a principios de julio en la prensa belga sobre prácticas similares por parte de Google, desataron controversia mediática y entre parte de la opinión pública al considerar que estas firmas estaban violando la privacidad de los usuarios, lo que ha llevado a Apple a suspender temporalmente el programa.



La compañía con sede en Cupertino (California, EE.UU.) también indicó que está trabajando en una actualización de programario que permitirá a quienes usen Siri elegir si quieren participar en este programa de "mejora de la calidad" o no una vez este sea reinstaurado.



Ante el gran número de polémicas relacionadas con la gestión de los datos de los usuarios que hacen las grandes compañías tecnológicas, Apple siempre ha intentado diferenciarse y presentarse a sí misma como garante de la privacidad, en ocasiones incluso con críticas directas de sus directivos a otras empresas.



El fabricante del iPhone anunció el pasado martes que entre octubre y junio obtuvo unos beneficios netos de 41.570 millones de dólares, lo que supone una caída del 8,45 % con respecto al mismo período del año pasado, mientras que la facturación bajó a un ritmo menor, al pasar de 202.695 a 196.134 millones de dólares.