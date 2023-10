Apple trabaja en su buscador "Pegasus" para competir contra Google

Mark Gurman reportó para Bloomberg que Apple ya está trabajando en su propio buscador que podría llegar a ser la competencia de Google. De acuerdo con el informante, "Pegasus" podría convertirse en uno de los principales motores de búsqueda que utilicen los usuarios en sus dispositivos.

La firma de Cupertino, estaría trabajando en secreto con John Giannandrea, ex ejecutivo de Google y actual jefe de IA en Apple. La primera misión de este buscador será mejorar las búsquedas de la App Store y mejoraría la experiencia del usuario en el ecosistema de Apple, según se informó en Bloomberg.Aunque por el momento no hay un nombre oficial para este buscador, se le ha llamado Pegasus ya que es un nombre código para trabajar en él de manera "secreta", aunque desde 2020 aparecieron los primeros reportes sobre este proyecto en el que estaba trabajando Apple.De acuerdo con Gurman, Apple consideró el desarrollo de este motor de búsqueda debido a que es una de las herramientas que más se utilizan en los diferentes dispositivos electrónicos, por lo que con ello, Apple poseería un ecosistema completo dentro de sus productos.Por otro lado, diversos reportes han señalado que Google le paga a Apple por ser el buscador predeterminado dentro de sus productos. Gurman señaló que esta comisión ha generado alrededor de 8 mil millones de dólares anuales a Apple, sin embargo, si la compañía trabaja en un motor de búsqueda propio, podría llegar a generar más ingresos de los que actualmente tiene con Google."Si la empresa implementara con éxito su propio motor de búsqueda, podría crear potencialmente un flujo de ingresos del tamaño del Apple Watch, suponiendo que pueda vender publicidad y espacios de búsqueda al mismo precio que Google", señaló el periodista de Bloomberg.Además, Gurman señaló que Apple ya cuenta con su propio equipo de tecnología publicitaria, lo que da una pista sobre el trabajo que hará la compañía en caso de crecer sus ambiciones en la creación del motor de búsqueda. Asimismo, no han dejado de lado la gran oportunidad que deja la IA, por lo que también se espera que la adopten en sus planes.Por el momento, Gurman señaló que la firma de Cupertino no lanzará como tal el buscador ya que Google es la mejor opción para Apple, esto hasta que la compañía considere que tiene una mejor herramienta que las que ofrece el gigante tecnológico.