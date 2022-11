Apps que debes tener para disfrutar el Mundial de Qatar 2022

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 17 (EL UNIVERSAL).- Estamos a tan solo unos días de que comience uno de los más grandes eventos deportivos. La Copa Mundial de Futbol Qatar 2022 dará inicio el próximo domingo 20 de noviembre, y si eres un aficionado, seguramente no querrás perderte ninguno de los partidos que se celebrarán a lo largo de esta justa.

En la edición 2022, la Copa Mundial de la FIFA se realizará en territorio árabe. Catar fue el país elegido para ser la sede del evento. Los partidos darán inicio el próximo 20 de noviembre y finalizarán el 18 de diciembre. Cada juego tendrá lugar en alguno de los 8 estadios de futbol del país.

Después de 4 años de espera, estamos seguros de que los aficionados al futbol soccer están emocionados por el inicio de este evento, y para disfrutarlo al máximo te proponemos algunas aplicaciones en las que podrás disfrutar de todos los encuentros entre selecciones durante esta Copa Mundial.

---Aplicaciones para ver el mundial

Lo primero que hay que señalar es que algunas de las siguientes apps que te recomendaremos tienen un costo para acceder a ellas, otras son gratuitas, pero contienen compras dentro o tienen publicidad, pero seguro todas te harán gozar el Mundial.

DirectV Sports. Este es un proveedor de televisión por suscripción que ofrece a todos sus usuarios la oportunidad de disfrutar de los 64 partidos del Mundial de Futbol. Pero la novedad es que si eres cliente no solo puedes hacer uso de este servicio desde la televisión, sino que también desde tu computadora o el teléfono celular.

Manejan dos planes: el básico que tiene un costo de 258 pesos por mes y el plan full que tiene un precio de 359 pesos, la única diferencia entre ellos es que el primero incluye 40 canales en vivo, y el segundo tiene más de 70 canales. Ambos planes incluyen Universal+ por tres meses, conciertos en OnStage, series y películas.

Vix+. Este servicio de streaming cuenta con los derechos de los partidos de este evento deportivo y podrás disfrutar los tres de la selección mexicana confirmados hasta ahora, estos son:

- México vs Polonia: martes 22 de noviembre a las 10:00 horas.

- Argentina vs México: sábado 26 de noviembre a las 13:00 horas.

- Arabia Saudita vs México: miércoles 30 de noviembre a las 13:00 horas.

Actualmente la plataforma cuenta con una promoción de contratar el servicio por un mes por un precio de 25 pesos y después comenzar a pagar el costo regular que es 119 pesos mexicanos al mes. Si cuentas con servicio de Izzi puedes disfrutar de este servicio de forma gratuita durante todo el 2022.

FIFA+. Esta aplicación definitivamente es la mejor opción para todos aquellos que no se quieren perder toda la información de Qatar 2022, cuenta con resúmenes de los partidos y archivos de videos, incluidos documentales y algunos programas sobre los mundiales.

También la app nos da la oportunidad de elegir a nuestro equipo favorito y seguir paso a paso su camino a lo largo del mundial. El contenido exclusivo no se queda ahí, ya que habrá entrevistas con jugadores e imágenes detrás de los partidos para quienes quieran seguir disfrutando de la Copa Mundial.

365Score. Si además de ser un aficionado al futbol soccer eres un amante del deporte en general, entonces esta aplicación es perfecta para ti, debido a que también aborda al basquetbol, beisbol, y otras disciplinas.

En cuanto al torneo del mundial, esta app incluirá todo tipo de contenido, desde el resultado de los partidos, la conformación de los grupos del torneo, los pronósticos, análisis de cada encuentro y una sección de noticias.

---Sigue el Mundial desde Google

Finalmente te recordamos que no tienes que descargar nada en tu celular para seguir la Copa del Mundo.

Durante los días que durará el evento, Google mostrará resultados de estadísticas, videos y resúmenes de partidos, basta con realizar una búsqueda para ver todo lo relacionado con este gran evento.

Y si quieres seguir a tu selección en tiempo real puedes generar un marcador en la pantalla de inicio de tu celular que se actualizará automáticamente con cada gol. También puedes agregar recordatorios de los partidos para recibir notificaciones de momentos destacados.