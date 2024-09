Cinco plataformas para aprender inglés con expertos y gratis

CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 1 (EL UNIVERSAL).- Especialmente con los idiomas, los adolescentes y jóvenes deben tomar un papel activo, no limitarse a las lecciones del aula. Eso no implica pagar un curso por separado, no ahora que en la red hay un sinfín de profesionales que comparten su conocimiento.

La popularidad del inglés, el idioma más hablado del mundo, abre el camino para encontrar todo tipo de herramientas para todos los niveles.

A continuación, encontrarás desde plataformas web que te dicen cómo pronunciar cierto término hasta canales de YouTube que abordan distintos temas.

Speak English with Vanessa

Difícil no encontrar un canal en YouTube que se adapte a las necesidades particulares de cada persona. Dos que son una joya: Rachel´s English y Speak English with Vanessa. De este último destaca la naturalidad de cada uno de los temas que aborda Vanessa, quien cuenta con más de una década de experiencia en la enseñanza del idioma. Algunos de los asuntos que aborda son: "piensa y habla en inglés", "yo uso esta palabra cada día" y "250 palabras de vocabulario con fotografías".

BBC Learning English

Esta página web es un tesoro para aquellos que están aprendiendo o quieren mejorar su inglés, sobre todo por los múltiples materiales que alberga, relacionados con pronunciación, vocabulario y gramática. Lo mejor es que dentro de cada lección, como una en video, también se muestran diversos recursos para dejar más claro el tema. No necesitas pagar nada para acceder a cada una de las secciones.

YouGlish

¿Quieres entender cómo se pronuncia una palabra como "focus" en el inglés americano? ¿O cómo se inscribe en una conversación? YouGlish integra un buscador en el que puedes poner el término o frase de tu interés, y te arrojará múltiples videos de YouTube que lo contienen. "Con sus millones de tracks, la plataforma te da ejemplos rápidos y objetivos de cómo el inglés es utilizado en contexto por hablantes nativos", se lee en su sitio web.

6 minute English

Puede que este programa ya sea todo un clásico para los que han aprendido inglés como segunda lengua. Trata distintos temas de una manera amena, sin dejar de lado la explicación del vocabulario que se emplea en el capítulo, desde las ventajas de seguir leyendo libros hasta por qué permanecer sentado por varias horas es malo para la salud. Como su nombre lo indica, cada episodio se mantiene en alrededor de los 6 minutos. También es de la BBC.

EF Standard English Test

Seguro te ha asaltado la siguiente duda: "¿Cuál es mi nivel de inglés?". Una forma de determinarlo más o menos rápido (alrededor de 90 minutos) es con este test que evalúa tu speaking, writing, listening y reading, además de que está alineado con el Marco Europeo de Referencia para las lenguas (MCER). Otorga el certificado EF SET, que demuestra el nivel en el que te encuentras. También cuenta con una prueba que solo mide tu reading y listening.