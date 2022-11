Aprovecha el Buen Fin con estos equipos de almacenamiento externo

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 15 (EL UNIVERSAL).- Constantemente nos encontramos ante limitaciones en la capacidad de almacenamiento, ya sea en nuestros dispositivos o en la nube. A muchas personas les ha sucedido que súbitamente se quedan sin capacidad en su correo electrónico porque utilizan este tipo de servicios para guardar información muy pesada. Entonces, se ven en la necesidad de pagar por capacidad extra en servicios como Google One.

Concretamente en el caso de los equipos de cómputo que se utilizan para tareas de productividad, pero también para jugar videojuegos. Esta problemática se profundiza ya que por un lado se almacenan archivos muy grandes relacionados con el trabajo y, por el otro, se descargan juegos que fácilmente pueden requerir 100 o 200 GB de memoria.

En lo que a las consolas de videojuegos se refiere, como las de Xbox y PlayStation, ocurre algo similar. Por lo general, en estas se pueden almacenar entre tres y cinco juegos de video (dependiendo su capacidad de memoria) por lo que, constantemente, el gamer tiene que estar desinstalando juegos para instalar títulos nuevos.

Para solucionar estas y otras problemáticas, empresas como Seagate desarrollan dispositivos que resuelven las necesidades de almacenamiento de los más exigentes. Por si esto fuera poco, esta empresa constantemente colabora con estudios cinematográficos y otras firmas de la industria del entretenimiento para lanzar ediciones especiales con diseños muy llamativos que vale la pena coleccionar. Por mencionar solo dos ejemplos recientes, están las nuevas unidades: disco duro externo King of Wakanda Special Edition y la God of War Ragnarök Game Drive. A continuación, te mencionamos algunos dispositivos ya sea que busques una unidad de almacenamiento para guardar tareas escolares, proyectos laborales, juegos de video o lo que necesites.



King of Wakanda Special Edition

Este mismo mes de noviembre se anunciaron tres nuevos discos duros cuyo diseño hace alusión al universo de Marvel. En este caso se trata de unidades de almacenamiento HDD con imágenes de T'Challa (Black Panther), Shuri y Okoye. Para que no dejes de decir "Wakanda Forever", estos discos tienen capacidades de hasta 2 TB e incluyen sistema de iluminación RBG personalizable. Son compatibles con laptops, otros equipos de cómputo y consolas, mediante un cable USB 3.2.

Precio aproximado: 2 mil pesos



Game Drive God of War Ragnarok

La mitología nórdica abre un nuevo capítulo con el lanzamiento del videojuego de PlayStation God of War Ragnarok y Seagate lo celebra con el lanzamiento de un Game Drive de edición especial para las consolas PS4 y PS5. Esta unidad HDD externa destaca por su diseño elegante y atemporal y porque hace posible que los jugadores expandan la capacidad de almacenamiento de sus consolas hasta en 2 TB.

Cabe destacar que en el caso de la PS4 sí es posible utilizar directamente los juegos almacenados en la unidad; mientras que en la PS5 se pueden almacenar en el Game Drive, pero deberás trasladarlos a la consola antes de poder jugar. Esto por requerimientos de la nueva tecnología de Sony PlayStation.

Precio aproximado: 2 mil pesos

Tarjeta de expansión para Xbox Series X/S

Esta diminuta tarjeta de almacenamiento con capacidades de 512 GB, 1 TB y 2 TB es la única en el mundo que de manera oficial es compatible con las más recientes consolas de Xbox. Se basa en tecnología Velocity Architecture por lo que es muy rápida y ofrece los mismo tiempos de carga de la memoria interna de la consola. Para usarla solo tienes que insertarla en la ranura especial que está detrás de la Xbox y configurarla. En un par de minutos estará lista para utilizarla para jugar.

Precio aproximado: desde 4 mil 200 pesos



FireCuda 530 M.2 SSD para PS5

Para almacenar y jugar rápidamente todos los juegos que quieras se lanzó esta solución PCIe Gen4 que se conecta al interior de la PS5 y le da la capacidad de almacenamiento extra. Para instalarla solo es necesario quitar la tapa lateral de la consola y utilizar un destornillador para ajustar esta memoria. Con esto, luego de configurarla en un par de minutos ya podrás utilizarla para jugar. Una característica destacada es que incluye un disipador de calor que mantendrá a tu consola en la temperatura adecuada. Está disponible en versiones de 1 TB, 2 TB y 4 TB.

Precio aproximado: desde 5 mil 600 pesos



LaCie 2big Dock

Para casi cualquier necesidad de almacenamiento adicional de los equipos de cómputo, ya sean Mac o Windows, se creó la LaCie 2big Dock. Sus velocidades de almacenamiento son de hasta 550 MB/s e incluye puertos Thunderbolt duales que permiten conectar hasta cinco dispositivos. Funciona con unidades intercambiables de almacenamiento tipo IronWolf Pro, lo que eleva su desempeño. Tiene ranuras para las tarjetas de uso creativo y fotográfico más populares y, en sus puertos frontales es posible cargar desde dispositivos móviles hasta laptops. Sus capacidades van desde los 16 TB a los 40 TB

Precio aproximado: desde 16 mil pesos