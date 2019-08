Así es como funcionará Apple Card

Apple es una de las marcas que ha revolucionado la tecnología y esta vez anunció su propia tarjeta llamada Apple Card. Con esta tarjeta se planea que los usuarios puedan realizar sus pagos en los lugares donde sea admitida.

Apple Card es emitida por la empresa Goldman Sachs y los pagos son procesador por Mastercard. La tarjeta estará disponible en Estados Unidos a finales de agosto. De acuerdo con un artículo de Apple los gastos y pagos que se realicen con la Apple Card estarán disponibles en iPhone a través de la aplicación Wallet. Para obtener esta tarjeta se debe llenar una solicitud donde se compruebe que quien solicita la Apple Card sea mayor de 18 años. Para esto, se debe tener una licencia de conducir de Estados Unidos o alguna identificación. También se necesita una dirección residencial de Estados Unidos y un iPhone 6 o posterior con iOS 12.5 así como una cuenta de iCloud y una Apple ID.

Una vez que se haya llenado la solicitud, se deberá abrir la aplicación de Wallet y en la opción de agregar se debe seleccionar Apple Card. Finalmente, se enviará la información a Goldman Sach y ellos serán los encargados de aprobar o rechazar la solicitud. Si se aprueba la solicitud, la Apple Card digital aparecerá en la app de Wallet, las compras hechas con la tarjeta digital se podrán efectuar a través de Apple Pay. De acuerdo con Apple también se enviará una tarjeta física de titanio grabada con láser, la cual se puede utilizar como cualquier tarjeta de crédito.

Apple menciona que los gastos y pagos que se hacen con la Apple Card se verán reflejados en la aplicación Wallet. La compañía también menciona que si no sabes de dónde proviene algún pago o no recuerdas haber acudido a algún lugar, la app de Maps ayudará al usuario a buscar la ubicación y el nombre del local en donde se hizo el pago. De acuerdo con Apple, los beneficios que se obtienen al utilizar una Apple Card es que esta tarjeta ofrece Daily Cash.

Con esta función los usuarios recibirán el reembolso de sus compras todos los días. Las compras hechas con Apple Pay dan un reembolso de 2% mientras que las compras hechas en Apple Store, App Store y Apple Services obtienen un reembolso del 3%. Finalmente las compras que se realicen con la tarjeta física obtienen un reembolso de 1%. La Apple Card será la primera tarjeta sin cargos anuales y sin tarifas. Y de acuerdo con el portal Pocket lint, todos los estados de cuenta mensuales aparecen en la aplicación de Wallet y los intereses se pueden pagar semanalmente, quincenalmente o mensualmente.

Este portal también menciona que la tarjeta física no tendrá una serie de números grabados en ella, por lo que para realizar pagos en Internet con la Apple Card se deberá obtener este número a través de la aplicación Wallet donde al seleccionar la información de la tarjeta se podrá visualizar el número así como el código de seguridad. Hasta el momento no se sabe cuándo estará disponible en México la Apple Card.