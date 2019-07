Aumenta la actividad de los usuarios en Facebook, pese a múltiples escándalos

Los internautas son cada vez más activos en Facebook, que en lo que va de año ha visto incrementarse tanto los comentarios como los "Me Gusta" y los clics sobre anuncios, según datos publicados este lunes, pese a los numerosos escándalos que afectan a la compañía de Mark Zuckerberg.



Audience Insights, la herramienta creada por la propia red social para que los anunciantes puedan conocer los hábitos de los usuarios y dirigir así mejor sus campañas publicitarias, indicó que, entre enero y julio, la mediana de comentarios escritos por cada internauta en el mundo subió de 4 a 5.



En estos mismos siete meses, la mediana de "Me Gusta" de cada usuario en Facebook se incrementó de 9 a 13 y, en el caso de los clics sobre anuncios en la red social, el aumento fue de 8 a 11.



De este modo, la tónica general entre los 2.380 millones de usuarios activos mensuales que la empresa de Menlo Park (California, EE.UU.) dice tener (casi un tercio de la población mundial) fue de pasar más tiempo en Facebook o, por lo menos, de ser más activo en esta red social.



En el caso concreto de Estados Unidos -el segundo país con más usuarios de Facebook, solo por detrás de India-, la tendencia fue la misma: incremento de 6 a 8 comentarios de mediana por internauta; de 9 a 13 en el caso de los "Me Gusta", y de 13 a 17 en el caso de los clics sobre anuncios.



Las múltiples controversias relativas a la privacidad y a la gestión de datos en las que la red social más usada del planeta se ha visto envuelta en los últimos meses no parecen, por tanto, haber afectado negativamente los hábitos de los usuarios.



La mayor polémica a la que ha tenido que hacer frente Facebook hasta la fecha saltó en marzo del año pasado, cuando se desveló que la consultora británica Cambridge Analytica utilizó una aplicación para recopilar millones de datos de internautas de la plataforma sin su consentimiento y con fines políticos.



La empresa se sirvió de datos de la plataforma para elaborar perfiles psicológicos de votantes, que supuestamente vendieron a la campaña del ahora presidente de EE.UU., Donald Trump, durante las elecciones de 2016, entre otros.



Meses más tarde, en octubre, Facebook admitió que piratas informáticos robaron datos personales de 30 millones de cuentas.



Este miércoles, la empresa que dirige Zuckerberg presentará los resultados correspondientes a la primera mitad de su año fiscal 2019, después de anunciar en abril que está preparada para recibir una sanción de hasta 5.000 millones por parte de los reguladores en EE.UU.