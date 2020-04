Aumentan ataques cibernéticos durante contingencia por Covid-19

Las secuelas ocasionadas por el Covid-19, además de verse reflejadas en el sector salud y económico, también están presentes en la tecnología; y es que de acuerdo con el la aseguradora Zurich, la firma de ciberseguridad CYE percibió un incremento en los ataques cibernéticos en todo el mundo: cinco veces más desde que empezaron los protocolos de cuarentena a nivel global.

La forma de trabajo implementada ante la cuarentena (el trabajo remoto o home office) vulnera los canales de seguridad y abre puerta a estos delitos cibernéticos, sobre todo si no existe una constante supervisión o preparación adecuada, ya que de acuerdo con las observaciones, los dispositivos con acceso a internet (IoT) son más susceptibles a los problemas de seguridad informática.

El estudio "El riesgo de ciberataques, una realidad palpable", efectuado por Lockton, determinó que México es el tercer país en vulnerabilidad ante ciberataques en América Latina, pues 7 de cada 10 empresas mexicanas han experimentado un incidente de este tipo; tan sólo el año pasado, los ataques por malware incrementaron 35% y en las últimas semanas, importantes instituciones de México han sufrido estas afectaciones.

"Es natural enfocarse en las cosas que se pueden ver; sin embargo, coyunturas como la emergencia sanitaria que estamos viviendo en el mundo, nos recuerda que lo intangible puede tener un impacto mucho más grave que algunos de los riesgos que podemos ver de inmediato como incendios, robos o accidentes de tráfico", comentó Nicholas Deakin, director de Ingeniería de Riesgos de Zurich.

Ante esto, la empresa emitió una serie de recomendaciones a los empleados o personas con actividad empresarial para implementar medidas preventivas y así protegerse de posibles ataques:

- No hacer click ni abrir archivos adjuntos de remitentes desconocidos y poco confiables.

- No responder los mensajes de destinatarios de dudosa procedencia.

- Todos los correos sospechosos deben ser informados al equipo de seguridad cibernética de la organización.

- En caso de creer haber abierto o ingresado a algún archivo adjunto o enlace que pudiera infectar el equipo, comunicarse con el servicio de asistencia local.

Además, ofrece las siguientes sugerencias para empresas o Pymes:

- Capacitar adecuadamente a los empleados sobre campañas de phishing y de seguridad así como elaborar protocolos.

- Proporcionar y utilizar sólo un acceso remoto seguro a las redes informáticas de la empresa.

- Configurar las VPNs con autenticación multifactor como una capa de seguridad adiciona, esto garantizará que sólo las personas autorizadas accedan a la red corporativa.

- Equipar con una solución corporativa de MDM todas las computadoras, tablets y teléfonos inteligentes de los miembros de la empresa.

- Proteger el perímetro de internet y reforzar la seguridad de la nube corporativa.