Australia planea ley para identificar a "trolls"

Australia pronto podría complicar la vida a los trolls de Internet, aunque a un costo significativo.

De acuerdo con el portal ABC News Australia, el primer ministro Scott Morrison señaló este lunes sus planes para una legislación que, en algunos casos, podría obligar a las redes sociales a revelar las identidades de los trolls y de otros usuarios que hacen comentarios difamatorios.

Las plataformas tendrán que crear un sistema de quejas que las personas puedan usar si sienten que son víctimas de difamación. Como parte de este proceso, se le pedirá a la persona que publicó el contenido potencialmente difamatorio que lo elimine. Pero si se niegan, o si la víctima está interesada en emprender acciones legales, la plataforma puede entonces solicitar legalmente al autor permiso para revelar su información de contacto.

Asimismo, las leyes responsabilizarían a las plataformas sociales, como Facebook o Twitter, de los comentarios difamatorios realizados contra los usuarios.

¿Y si no es posible brindar la información?

¿Y si la plataforma no puede obtener el consentimiento del cartel? En ese supuesto, las leyes introducirían una "orden de divulgación de información del usuario final", dando a los gigantes tecnológicos la capacidad de revelar la identidad de un usuario sin permiso.

Si las plataformas no pueden identificar al troll por algún motivo, o si las plataformas se niegan rotundamente, la empresa tendrá que pagar por los comentarios difamatorios del troll. Dado que la ley es específica de Australia, parece que las redes sociales no tendrían que identificar a los trolls ubicados en otros países.

Internet de hoy en día, como el salvaje oeste

Morrison comparó la Internet actual con un "salvaje oeste" donde atacantes anónimos podrían "dañar a la gente". Si eso no puede suceder en la vida real, "no hay caso" para que suceda en línea, dijo el primer ministro.

"El mundo en línea no debería ser un salvaje oeste donde los bots, fanáticos, trolls y otros andan anónimamente y pueden dañar a las personas", dijo Morrison durante una conferencia de prensa. Las leyes propuestas se producen semanas después de que el Tribunal Superior de Australia dictaminara que las empresas de medios podrían ser consideradas responsables de los comentarios en las publicaciones de Facebook.

En septiembre, el Tribunal Superior de Australia dictaminó que los sitios de noticias se consideran "editores" de comentarios difamatorios hechos por el público en sus páginas de redes sociales y deben ser considerados responsables de ellos.

Esto ha provocado que medios como CNN impidan que los australianos accedan a su página de Facebook por completo. Sin embargo, el fallo potencialmente tiene implicaciones para las personas que manejan páginas sociales, ya que el fallo implica que también pueden ser considerados responsables de los comentarios difamatorios que se dejen en sus páginas.

Se espera borrador de ley

Como señaló ABC News Australia, se espera un borrador de la legislación "anti-trol" esta semana, y probablemente no llegue al Parlamento hasta principios del próximo año. Aún no está claro qué detalles específicos se les pedirá a las plataformas que recopilen y divulguen.

Aún más preocupante, todavía no sabemos qué tan grave debería ser el caso de difamación para justificar la revelación de la identidad de alguien. Una definición imprecisa de difamación podría representar una seria amenaza para la privacidad.

El anonimato puede ayudar a los trolls, pero también protege a los disidentes políticos y otros críticos inofensivos.

La legislación propuesta es parte de un esfuerzo mayor para reformar las leyes de difamación de Australia.