Avanza vacuna queretana contra el Covid-19; generó anticuerpos en caprinos

La vacuna contra el Covid-19 que desarrolla la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ) generó anticuerpos en caprinos, reveló la rectora Teresa García Gasca.

La prueba, hasta el momento, no ha provocado resultados adversos, declaró la rectora al detallar que el proyecto para desarrollar la vacuna se encuentra en la fase preclínica.

La investigación para el desarrollo de la vacuna contra el coronavirus se realiza en cabras, ratones, ovejas, conejos y cerdos, animales a los que se aplican tres dosis diferentes: de 30, 60 y 100 miligramos.

Para la investigación que se realiza en cerdos, la Universidad Autónoma de Querétaro firmó un convenio de colaboración con el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), con el propósito de cumplir con los requisitos, e incluso tomar acciones adicionales respecto a lo que marca la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris).

Para comprobar que el uso de la vacuna no genere repercusiones adversas, también se realizarán estudios para medir el nivel sérico, indicó la también investigadora de la máxima casa estudios queretana, quien confió que los resultados que se han obtenido al momento demuestran que se va en buena dirección para generar una vacuna.

"En cuanto inmunogenicidad la vacuna está generando anticuerpos; en cuanto a seguridad a nivel clínico, no ha generado ningún efecto adverso ni fiebres ni diarreas, ni ningún otro efecto. Nos falta, desde luego, estudiar los efectos a nivel sérico en sangre, ver marcadores de toxicidad hepática o renal, eso lo veremos en ratones, pero todavía estamos esta fase", remarcó la rectora.

Actividades para recaudar recursos. García Gasca recordó que la institución académica implementó diferentes acciones para hacerse de recursos, entre ellas organizó una campaña para recaudar PET transparente, papel y cartón, esquema que se realizó bajo el nombre de campaña de reciclaje Eco Maratón.

En su momento, la rectora de la UAQ anunció que se realizarán otras actividades para recaudar fondos a favor de la vacuna, entre esas programas deportivos y culturales.

Entre los programas culturales, Teresa García adelantó que se anunciará la subasta de obras de arte, y que en su momento se darán a conocer otros esquemas orientados a generar recursos para que no se detengan las acciones de desarrollo.