Baja actividad solar no provocará terremotos: UNAM

El Sol está teniendo un periodo de baja actividad, pero eso no significa que habrá un clima helado, terremotos o erupciones volcánicas, explicó el investigador de la UNAM Américo González Esparza. El experto del Instituto de Geofísica y jefe del Servicio de Clima Espacial México (SCiESMEX) aseguró que esta etapa es de 11 años y no es una condición por la cual haya que preocuparse.

Durante esta fase el astro rey está muy tranquilo, no presenta manchas en su superficie, por lo que pareciere estar prácticamente dormido; sin embargo, esto es temporal. González Esparza dijo que esto tampoco aminorará el calentamiento global. Una de las características principales es que las variaciones en la radiación del sol son muy pequeñas, pero eso no debe ser motivo para que la gente deje de preocuparse.

"Desde hace varios meses entramos en su fase de mínima actividad, el Sol no tiene manchas en su superficie y es la etapa que indica el nacimiento del siguiente ciclo, el número 25, por eso ha estado muy tranquilo; algo habitual en este periodo", reiteró. Sin embargo, una vez que el Sol despierte comenzarán las tormentas solares y eventos del clima espacial asociados a eyecciones de masa coronal, fulguraciones y eventos de partículas energizadas por estas explosiones.

Todo ello podrá provocar apagones, fallas en órbitas de los satélites, interferencias en la tele y sistemas de radiocomunicación y afectaciones en sistemas de GPS. Las variaciones y los cambios que se presenten en los próximos ciclos solares son lo que les inquieta a los expertos, pues aunque se repiten no siempre son iguales y requieren tener una predicción en términos de clima espacial. El próximo máximo de la actividad solar ocurrirá en cuatro o cinco años (2024 o 2025), y los expertos consideran que será parecido al de 2014 en cuanto a intensidad y número de tormentas solares.