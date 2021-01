Bill Gates recibe vacuna contra Covid-19

Uno de los personajes que ha tenido mucho que decir respecto al coronavirus Covid-19 es Bill Gates. El cofundador de Microsoft advirtió en 2015 sobre una crisis sanitaria como la que estamos viviendo y, desde que se declaró la pandemia el año pasado, ha destinado millones de dólares a la investigación de la enfermedad y el desarrollo de una vacuna. Y ahora ha dado a conocer que se ha puesto la primera dosis para protegerse del virus.

A través de su cuenta de Twitter el empresario y filántropo compartió una imagen en la que se le puede ver usando cubrebocas y recibiendo la vacuna.

El mensaje que acompaña a la imagen dice: "Uno de los beneficios de tener 65 años es que soy elegible para la vacuna Covid-19. Recibí mi primera dosis esta semana y me siento genial. Gracias a todos los científicos, participantes de ensayos, reguladores y trabajadores de la salud de primera línea que nos llevaron a este punto".

Por su edad, Gates era elegible para ser de los primeros en recibir vacuna según el nivel 1 de distribución de vacunas del estado de Washington.

Además de compartir con sus seguidores el momento, la imagen también es interpretada como un esfuerzo del empresario por generar tranquilidad entre la población e invitar a que más personas confíen no solo en esta solución sino en la ciencia en general.

Y es que, a través de su Fundación Bill y Melinda Gates, el empresario ha destinado cientos de millones de dólares a fondos para iniciativas relacionadas con la Covid-19, incluido el desarrollo y distribución de vacunas. Pero, en el pasado también ha apoyado otras investigaciones para tratar enfermedades como el ébola.

¿Por qué Gates ha sido una voz importante durante la pandemia?

Bill Gates fue capaz de predecir una crisis sanitaria como la que estamos viviendo por el Covid-19. Luego acertó sobre cuál sería la farmacéutica en lanzar la primera vacuna. También ha hablado de cuándo terminará la pandemia y cuáles serán los cambios que permanecerán.

En ese sentido y a pesar de que él ya recibió la vacuna, hay que recordar que hace unas semanas, a través de su blog publicó un artículo llamado "Estos avances harán que 2021 sea mejor que 2020", en donde advirtió que, de acuerdo con diversos modelos computarizados, los siguientes meses podrían ser los más mortíferos en cuanto a los contagios de Covid-19 especialmente porque es necesario aprender más sobre la nueva variante del virus que ha aparecido, "que parece propagarse más rápido, pero no ser más mortal", señaló.

También dijo que el coronavirus seguirá estando en la agenda política de todo el mundo y que, por tanto, seguiremos escuchando mucho al respecto.

La razón por la cual no podemos cantar victoria todavía, a pesar de la llegada de las vacunas es que su producción y distribución masiva será un gran reto para los países. Aunque también lanzó mensajes de esperanza: "Los seres humanos nunca han avanzado más en ninguna enfermedad en un año que con la Covid-19" y, en ese sentido, el filántropo considera que el 2021 será un año mejor.

Aun así el empresario opinó que las medidas como el uso de cubrebocas y el distanciamiento social deben seguir siendo una prioridad en la sociedad pues "pueden frenar la propagación del virus y salvar vidas mientras se implementan las vacunas de manera masiva".

La buena noticia que compartió es que "la vida se acercará a la normalidad más de lo que está ahora porque los efectos de los tratamientos y las vacunas sobre las que has estado leyendo en las noticias tendrán un impacto global evidente", escribió. Y agregó: "Dentro de un año, creo que podremos mirar atrás y decir que 2021 fue una mejora con respecto a 2020. Puede que el cambio no sea enorme, pero será un paso adelante notable y medible para las personas de todo el mundo", concluye Gates en la publicación.