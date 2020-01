Bose anuncia cierre de todas sus tiendas en EEUU, Europa, Japón y Australia

La empresa estadounidense Bose anunció este miércoles que cerrará en los próximos meses todas sus tiendas en Estados Unidos, Europa, Japón y Australia, debido al crecimiento de las ventas por internet, aunque no dio detalles sobre el número de despidos que esta medida conllevará.



"Dado el cambio drástico de las compras en línea en mercados específicos, Bose planea cerrar las 119 tiendas que mantiene en Estados Unidos, Europa, Japón y Autralia en los próximos meses", aseguró la compañía de sistemas y aparatos de música y sonido en un comunicado reproducido por varios medios locales.



No obstante, la empresa mantendrá abiertos otros 130 locales en India, el sureste asiático, Corea del sur, China y Emiratos Árabes Unidos.



Bose asegura que en 1993 abrió su primera tienda en Estados Unidos con el objetivo "de permitir experiencias personales y privadas para los sistemas de música Wave y los sistemas de sonido Lfestyle".



Continúa explicando que con el paso de los años el foco de la empresa se fue centrando en los teléfonos móvil y los sistemas sin cable "bluetooth" y "wi-fi".



Los productos de hoy, precisa, "son cada vez más comprados a través del comercio en línea".



En la nota, la vicepresidente de ventas internacionales, Collete Burke, apuntó que "en su momento, fue una idea radical, pero nos centramos en las necesidades de los clientes (...) y ahora estamos haciendo lo mismo".



Sobre los trabajadores que se verán afectados por estos cierres, la empresa se limita a asegurar que les ofrecerá ayuda para "recolocarlos" y subraya que "otros detalles, incluido el número de trabajadores afectados", no será anunciados.



Más allá de en su tienda, los productos de Bose también se exponen en los escaparates de otras tiendas de electrónica.