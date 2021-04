Calendario de eventos astronómicos de mayo 2021

En mayo, a más de un mes que la primavera se haya asentado, los atardeceres calurosos continuarán a lo largo de este periodo, antes que la llegada de junio colme de llovizna el cielo terrestre, por lo que no debes perderte los eventos astronómicos que caracterizan la primavera, pues las condiciones despejadas pronosticadas, permitirían que los fenómenos se aprecien con claridad. Entre ellos seis conjunciones, una lluvia de estrellas, una Luna llena y otra nueva.

Aquí te informamos el momento y la hora adecuado para apreciarlos.

En este mes, el quinto dentro del calendario gregoriano, las horas soleadas se prolongarán hasta por seis horas, y se espera, de acuerdo con los climatólogos, precipitaciones durante 13 días. Sobre todo, en las fechas que antecederán los primeros días de junio, característico por las lluvias constantes.

Los astrónomos que, a través de observatorios de ondas gravitacionales, han reconocido al mes de mayo como uno de los idóneos para el avistamiento de fenómenos cósmicos masivos, ya que el tiempo meteorológico favorece su completa apreciación, pues en los meses subsecuentes las lluvias obstaculizarán su observación.

3 de mayo: Conjunción de la Luna y Saturno

La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) recuerda que, desde 1623, astrónomos de la época denominaron como "conjunción", al encuentro entre dos objetos galácticos que puede ser apreciados por un observador desde un tercer punto, en este caso, en el planeta Tierra.

Las conjunciones son fenómenos ópticos, que dependen de la ubicación donde se localice el espectador para que su avistamiento cobre sentido visual. La percepción se distorsionaría si este se encontrara posicionado en otro punto planetario.

Esta configuración orbital consistirá en la alineación entre Saturno y la Luna. El sexto planeta del Sistema Solar se aproximará a 4.4 grados del norte lunar. El instante idóneo para presenciar dicha alineación, será a las 12:02 de la Ciudad de México. En este momento, el satélite natural estará iluminado en un 50.1%

5 y 6 de mayo: Lluvia de estrellas de las Eta Acuáridas

Podríamos pensar que un evento como una lluvia de meteoros, aparece durante una hora específica y desaparece para no volver. Por el contrario, este fenómeno ocurre por un episodio prolongado de tiempo, pero hay un momento concreto en el que alcanza el pico de mayor actividad.

En esta ocasión, la lluvia de estrellas de mayo, conocida también como de "las Eta Acuáridas", sucederá a lo largo del 19 de abril al 28 de mayo, siendo el 5 y 6 del mes, los días idóneos para observarlos durante el conticinio.

Los expertos recomiendan que observes el cielo desde las 20:30 horas del 4 de mayo y hasta los próximos dos días, pues se apreciarán 50 meteoros por hora. Sin embargo, advirtieron que la luminosidad de la Luna, que se encontrará en un 27.1 % dificultará las condiciones para su visibilidad.

Roberto Dias da Costa, del Instituto de Astronomía de la Universidad de Sao Paulo, ha declarado que este acontecimiento es resultado del cometa Halley, que pasó por la Tierra por última vez en 1986, y no aparecerá de nuevo sino hasta 2062, dejando fragmentos de roca y hiel que ahora podemos apreciar en forma de meteoros.

11 de mayo: Luna Nueva

La Luna nueva, negra u oscura, es un fenómeno astronómico que se repite cada mes, y ocurre cuando el satélite natural se coloca entre el Sol y la Tierra.

Esta colocación en aparente línea recta forma un ángulo de 180 grados, el cual impide que el hemisferio luminoso lunar ilustre el cielo de nuestro planeta, por lo que, dará la impresión de que la Luna ha desaparecido.

Por consiguiente, la fase lunar se encontrará en 0%, a las 14:00 horas de la Ciudad de México.

13 de mayo: Conjunciones planetarias

Conjunción de Venus y Mercurio

El movimiento de los planetas es parte esencial de su existencia, trasladándose de este a oeste. Es durante el proceso de traslado que se ejecutan las conjunciones astronómicas, momento en el que se encuentra un planeta con otro.

En mayo, esta trayectoria, conocida como "periodo orbital", corresponderá a Mercurio, el cuerpo celeste más pequeño del Sistema Solar, el cual pasará a 2.1 grados de Venus, el planeta al que se encuentra más próximo.

Su acercamiento será apreciable a las 12:58 horas y la fase lunar, que se encontrará en 4.0% no será un impedimento para su apreciación.

Conjunción de Venus y la Luna

Sin embargo, Mercurio no será el único que estará en movimiento en esta fecha, sino que Venus, el planeta con más altas temperaturas, se aproximará al norte de la Luna a 0.4 grados a las 17:04 horas. A su vez, el satélite natural estará iluminado en un 16.7%, por lo que su avistamiento no será tan claro.

16 de mayo: Conjunción de Luna y Marte

El planeta rojo, que se pigmenta con esta tonalidad por el hierro oxidado de su superficie, pasará a 1.3° al sur de la Luna que, a su vez, se encontrará en fase creciente. Este evento, que será observable a las 23:47 horas, no sólo se aproximará al territorio lunar, sino que se acerca también a la Tierra, gracias al periodo orbital que dura aproximadamente dos años.

16 de mayo: Mercurio en su máxima elongación

Se le llama elongación al ángulo que alcanza un planeta y el Sol, observados desde la Tierra. En este caso, Mercurio se encontrará a 22 grados al este del Sol y brillará con magnitud de 0.3%.

El momento cúspide de este avistamiento será a las 00:59 horas. Sin embargo, no podrá apreciarse con total claridad, ya que Mercurio estará más cerca del Sol y su luminosidad opacará su presencia en el cielo.

Pese a que será observable sólo por unos instantes, los astrónomos aconsejan no perder de vista el cielo, pues este fenómeno acontece tan sólo tres a cuatro veces al año, alternando su aparición durante la mañana o la tarde, simultáneamente. Esto dependerá del lado que se encuentre Mercurio, este u oeste, del Sol.

26 de mayo: Eclipse total de Luna

Este fenómeno, también conocido como Luna llena, ocurre cuando el satélite natural se encuentra más próximo a la Tierra, evento denominado como "perigeo".

Dicho acercamiento equivaldrá a una separación de sólo 357.462 kilómetros de distancia y producirá, desde la percepción terrestre, que la Luna aparente mayor tamaño y luminosidad a lo acostumbrado.

Esta será la segunda y última Luna llena del mes, por lo que los expertos en astronomía sugieren aprovechar este momento para disfrutarla, a las 06:19 horas.

29 de mayo: Conjunción Venus y Mercurio

Por segunda ocasión en este mes, estos planetas se encontrarán en el cielo, sólo que a diferencia del evento que tendrá lugar el 13 mayo, esta vez será Venus quien se acerque al ser de Mercurio a 0.2 grados. Este acercamiento pasará a las 22:01 horas, momento en el que la fase lunar tendrá una luminosidad es del 89.2%.

30 de mayo: Conjunción de la Luna y Saturno

Saturno, el planeta de los anillos, se encargará de sellar la serie de conjunciones de mayo, al encontrarse al norte de la Luna a tan sólo 4.1 grados. La mejor hora para apreciarlo será a las 20:22 horas.