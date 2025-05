Cambio climático favoreció regreso de gusano barrenador en ganado: UNAM

El calentamiento global es uno de los factores principales que detonaron el regreso y avance del gusano barrenador del ganado (GBG) a México, pues las altas temperaturas favorecen la reproducción de la mosca Cochliomyia hominivorax, generadora de las larvas de GBG, aseguró la médico veterinaria de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Yazmín Alcalá Canto.

La también profesora del Departamento de Parasitología de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia (FMVZ) precisó que, por esta condición, la plaga se fortaleció al grado de evadir los controles biológicos que intentan ponerle freno, hecho por el que es urgente duplicar la cantidad de moscas estériles liberadas para combatirla con el objetivo de que la estrategia de exterminio sea eficaz.

Para Alcalá Canto, la llegada del gusano barrenador a nuestro país es producto de "una tormenta perfecta" en la que se combinaron elementos como el cambio climático, la evolución de la mosca Cochliomyia hominivorax, factores biológicos y el paso de ganado sin inspección por la frontera sur.

La especialista en parasitología explicó que la mosca, endémica de América, evolucionó pues ahora las hembras detectan a los machos estériles mediante feromonas y los rechazan, disminuyendo así la eficacia de los controles biológicos con la técnica de liberación de machos estériles que consiste en dispersar insectos estériles en la región donde la plaga aparece para que, al aparearse, las hembras no produzcan descendencia.

"A principio de los años 90 de ese modo se erradicó la plaga; pero hoy se requiere de muchas más moscas estériles, precisamente por la adaptación de las hembras que no aceptan a los machos en esa condición. En lugar de controlar la plaga liberando 500 millones de estos insectos estériles se necesita quizás el doble", afirmó.

Respecto a la preocupación social por el contagio y riesgos para el ser humano, Alcalá Canto señaló que es poco común la afectación a personas, pues, de 1969 a 1990, se presentaron únicamente 41 casos.

La experta informó que la UNAM realiza acciones de prevención desde 2024 entre las que se encuentra la investigación de antiparasitarios más eficaces, capacitación a veterinarios y difusión de información clave.

"Se requiere, primero, lo que se hizo en julio de 2024: activar el Dispositivo Nacional de Emergencias en Sanidad Animal. Movilizar a médicos veterinarios con recursos gubernamentales para hacer detección de larvas de mosca en laboratorios oficiales, lavado de heridas, aplicación de cicatrizantes y tratamientos antiparasitarios, los cuales no siempre son accesibles, económicamente hablando", recomendó.