Chipre autoriza uso de medicamento anti-COVID 19 contra virus felino

NICOSIA, Chipre (AP) — La asociación de veterinarios de Chipre respaldó el viernes la decisión del gobierno de permitir el uso de un medicamento contra el coronavirus humano para combatir una mutación local de un virus felino que ha matado a miles de animales en la isla del Mediterráneo, pero que no se transmite a las personas.



La asociación informó en un comunicado que ha pedido al gobierno acceso al medicamento a "precios razonables" desde principios de año, cuando empezó a aumentar la incidencia de peritonitis infecciosa felina.

"Queremos asegurar que seguiremos investigando y controlando el aumento de la incidencia de FCov-2023", señaló la asociación.

El jefe de Servicios Veterinarios de Chipre, Hristodoulos Pipis, dijo a la emisora estatal local que los dueños de gatos pueden comprar el medicamento a 2,5 euros (2,74 dólares) la píldora en el consultorio veterinario local luego de un examen y diagnóstico formal.

La marca del medicamento es Lagevrio y el ingrediente activo es el molnupiravir. La presidenta de la Asociación de Veterinarios, Nektaria Ioannou Arsenoglou, dijo a The Associated Press que el virus felino mutante no está emparentado con el COVID-19 ni es transmisible al ser humano.

El farmacéutico del Ministerio de Salud, Costas Himonas, dijo a la AP que 2.000 paquetes del medicamento estarán disponibles para los veterinarios a lo largo del mes. Añadió que no existe el riesgo de escasez de medicamento para el caso de un nuevo brote de COVID-19.