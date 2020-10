CIBfx: La democratización de la inversión en forex

El mundo del trading es muy atractivo, pero a la vez muy hostil. Es tremendamente fácil perder la cuenta de la cantidad de personas que se adentran en él pensando que se trata de algo similar a un juego, pero que a la vez se topan de bruces con una realidad especialmente dolorosa. Tener el conocimiento adecuado es esencial, al igual que es muy importante acudir a la plataforma de trading adecuada.

En ese sentido, CIBfx ha seguido una estrategia tan interesante como efectiva. Esta empresa, especializada en el trabajo con los mercados, ha desarrollado una solución ideal tanto para profesionales como para principiantes, y para ello ha apostado por la plataforma de inversión más potente del momento: Metatrader 4. Un software excepcional, capaz de ser útil tanto para novatos como para los más experimentados.

Metatrader 4, la revolución del trading

Una de las plataformas de comercio más fáciles de utilizar y, al mismo tiempo, de las más avanzadas que se pueden encontrar. También, es una de las más utilizadas para el trading de divisas y otro tipo de operaciones. No cabe duda de que, desde su concepción hasta ahora, Metatrader 4 ha sabido subirse al trono y colocarse bien la corona en el mundo bursátil. Y no es para menos, ya que hablamos del mejor software que puedes encontrar actualmente para operar en los mercados.

No sorprende que un negocio como CIBfx haya apostado por él. Es una herramienta intuitiva, tiene un largo recorrido y es la favorita de todo el sector. Con este movimiento, la empresa ha conseguido ya no solo ofrecer una solución a la altura de los profesionales más exigentes, sino también tender una mano amiga al recién iniciado. Como bien puedes deducir tras leer cualquier reseña del CIBfx, la empresa ha conseguido democratizar el sector del forex.

¿Por qué? Porque ha conseguido unir en un mismo lugar a los más experimentados y a los menos, ofrecer un entorno seguro en el que operar, en el que tanto un lado como otro puede sentirse totalmente a gusto, ya que se cumplen todas sus necesidades en materia de mercados. El trading, como decíamos, puede ser un mundo de lo más hostil. Pero, cuando tienes junto a ti a un equipo que se encarga de hacértelo un poco más fácil, todo deja de ser complicado.

Los puntos clave de Metatrader 4

Las funciones y características de Metatrader 4, o MT4, son precisamente lo que lo colma de ventajas. Para empezar, además de ofrecer una interfaz fácil de entender y accesible para usuarios de cualquier nivel, cuenta con una serie de aspectos de gran utilidad. Sin ir más lejos, cualquiera puede acceder a su histórico de operaciones para cualquier instrumento, y descargarlo para consultarlo cuando desee, sea por mera curiosidad o por fines comparativos.

Asimismo, deja rastrear cualquier gráfico anterior para conocer mejor las tendencias u obtener informes totalmente detallados sobre las posiciones de inversión que estén activas. Pero lo más interesante son sus indicadores y complementos. Con ellos, el usuario puede tomar decisiones más fácilmente gracias a cosas tan sencillas y a la vez tan potentes como los puntos de pivote o las alertas de entrada.

Luego está, claro, la posibilidad de personalizar MT4, cosa para la que sirven los complementos. Gracias a estos, es posible adecuar el software al estilo de cada uno y, mejor aún, al objetivo de inversión que pueda tener. Administradores de noticias, mini terminales, órdenes de sigilo y un largo etcétera de añadidos que puedes ajustar y colocar para estar al tanto de los sectores que más te interesen sin salir de la plataforma y ver cuál es la mejor estrategia a seguir para rentabilizar tus inversiones.

A eso hay que sumar la posibilidad de ver más de 30 tipos diferentes de gráficos, la compatibilidad con teléfonos y tablets o incluso los más de 250 activos que hay disponibles para hacer operaciones. Todo ello, además, a través de un entorno completamente seguro y con un software que no solo se amolda a tus necesidades, sino que también garantiza el mejor funcionamiento posible en prácticamente cualquier dispositivo.

¿Por qué es tan importante elegir una buena plataforma de trading?

Es fundamental elegir una buena plataforma para hacer trading por internet. Tanto para el futuro inversor, como para el que ya lo es, esta va a ser su herramienta principal a la hora de trabajar. El software no solo debe funcionar bien, también debe hacer todo lo posible por facilitar cualquier tarea que se vaya a realizar. De la misma forma que un buen mecánico trabaja con las mejores herramientas, un buen trader necesita también contar con el mejor programa para realizar sus inversiones.

Su relevancia viene, además, de aspectos tan importante como la experiencia y la trayectoria. Hay muchísimos programas que hacen las veces de broker online actualmente en la red, pero no todos ofrecen las cualidades que se necesitan para dar una solución verdaderamente profesional. Para empezar, no todos son tan seguros como el que acabamos de presentar. De hecho, muy pocos pueden ofrecer las mismas garantías que este, y eso suele derivar en malentendidos, problemas y, casi siempre, quejas.

De hecho, aspectos como las comisiones por mantenimiento de operaciones, las que se suman también al cobro de una venta, o simplemente el software o aplicación que no funciona como debería. Todos esos son problemas que suelen aparecer con las plataformas de trading que no tienen tanto recorrido o que son demasiado jóvenes. Problemas que se van puliendo con el tiempo, pero que un profesional no puede permitirse si quiere que su estrategia de inversión vaya por el camino que desea en cuanto a rendimiento.

CIBfx ha hecho que la balanza se decante por MetaTrader 4 y, viendo lo visto, era algo totalmente obvio. A día de hoy, es el mejor software para invertir en forex que puedes encontrar. No importa el nivel que tengas, ni la formación previa por la que hayas pasado. Cuando empieces a usarlo, te sentirás como en casa, y eso se puede decir de muy pocas herramientas para invertir.