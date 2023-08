Científicos declaran oficialmente julio como el mes más caluroso jamás registrado

Ahora que se conocen los disparados datos de julio, la organización europea que monitorea el clima lo ha hecho oficial: julio de 2023 fue el mes más caluroso jamás documentado en la Tierra por un amplio margen.



La temperatura media global de 16.95 grados Celsius (62.51 grados Fahrenheit) durante el mes de julio fue un tercio de grado Celsius (seis décimas de grado Fahrenheit) más alto que el récord anterior, fijado en 2019, indicó el martes el Servicio de Cambio Climático de Copernicus, una división del programa espacial de la Unión Europea. Normalmente, los récords globales de temperaturas se baten por centésimas o una décima de grado, de modo que la diferencia es inusual.

"Estos récords tienen sombrías consecuencias tanto para la gente como para el planeta expuestos a fenómenos extremos cada vez más frecuentes e intensos", dijo la subdirectora de Copernicus, Samantha Burgess. Ha habido olas de calor mortales en el suroeste de Estados Unidos y México, Europa y Asia. Estudios científicos inmediatos atribuyeron el fenómeno al cambio climático provocado por la humanidad con la quema de carbón, petróleo y gas natural.

Los días en julio fueron sido más calurosos que los registrados en el pasado desde el 2 de julio. El incremento ha sido tan fuerte que Copernicus y la Organización Meteorológica Mundial hicieron un anuncio inusualmente anticipado de que probablemente sería el mes más caluroso días antes de que terminara. Los cálculos del martes hacían oficial esa declaración.

El mes fue 1,5 grados Celsius (2,7 grados Fahrenheit) más cálido que en la era preindustrial. En 2015, los países del mundo acordaron intentar evitar un calentamiento de largo plazo -medido no en meses o incluso años, sino por décadas- de 1,5 grados más que la era preindustrial.

El mes pasado hizo tanto calor que hubo 0,7 grados Celsius (1,3 Fahrenheit) más que en la media de julio entre 1991 y 2020, según Copernicus. Los océanos del mundo estaban medio grado Celsius (0,9 grados Fahrenheit) más calientes que en los 30 años anteriores, y el Atlántico Norte estuvo 1,05 grados Celsius (1,9 grados Fahrenheit) más caliente de la media. La Antártida registró mínimos récords de hielo en el mar, un 15% por debajo de la media para esta época del año.

Los registros de Copernicus se remontan a 1940. Esa temperatura sería más alta que en ningún mes documentado por la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA, por sus siglas en inglés), y sus registros se remontan a 1850. Pero los científicos dicen que en realidad fue el más caluroso en mucho más tiempo.

"Es un récord impresionante y lo convierte de forma bastante clara en el mes más cálido en la Tierra en 10,000 años", dijo Stefan Rahmstorf, científico climático en el Instituto Postdam de Investigación Climática en Alemania. El experto no formó parte del equipo de Copernicus.

Rahmstorf mencionó estudios que emplean anillos de crecimiento en los árboles y otros medios para determinar que la época actual es la más cálida desde que comenzó el periodo del Holoceno, hace unos 10,000 años. Antes de que comenzara el Holoceno hubo una era glacial, de modo que sería lógico decir incluso que fue el récord de temperatura más alto en 120,000 años, añadió.

"No debería preocuparnos julio porque sea un récord, sino porque no será un récord durante mucho tiempo", dijo el científico climático del Imperial College of London Friederike Otto. "Es un indicador de cuánto hemos cambiado el clima. Vivimos en un mundo muy diferente, uno al que nuestras sociedades no están muy bien adaptadas para vivir".