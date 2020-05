Cinco herramientas para enviar archivos pesados

El envío de documentos o cartas tuvo un cambio radical con la invención del correo electrónico; se volvió más rápido. Sin embargo, en la actualidad, este medio ya no es tan eficiente para enviar, por ejemplo, una gran cantidad de imágenes o archivos muy pesados.

Para ayudar a contrarrestar las dificultades para compartir documentos debido a las restricciones de "peso" que los servicios de correo electrónico tienen, existen algunos servicios en internet de los que podrías echar mano.

1. WeTransfer

Este es uno de los servicios más populares para enviar archivos pesados gracias a la facilidad de uso que tiene. Para utilizarlo, únicamente debes acceder a la página web y dar click donde dice "añade tus archivos". Una vez que se terminen de subir los mismos, el servicio te regresará una dirección URL para que la compartas con quien sea el destinatario (o destinatarios) de los archivos que envías, el cual tiene una duración de siete días. La versión gratis permite enviar hasta 2 GB en un solo link.

2. Smash

Esta página cuenta con un diseño minimalista y sencillo de utilizar. El plan gratuito permite enviar archivos sin límite de tamaño y los mantiene disponibles durante 14 días. Sólo es necesario acceder a la página, seleccionar los archivos y elegir la opción deseada para compartir (que puede ser vía email o con un enlace directo).

3. MailBigFile

Este es un servicio muy similar a los dos anteriores. Permite enviar hasta 2GB y subir más de un archivo al mismo tiempo. Para usarla sólo debes ir a la página del servicio y seleccionar los archivos que deseas compartir. Después, el servicio te pedirá tu correo electrónico y el del destinatario. Después de verificar tu email, se enviarán los archivos y el destinatario recibirá un correo con una liga para la descarga. Los archivos estarán disponibles para la descarga durante 10 días.

4. YDRAY

Este es otro servicio web que no requiere de registro previo para poder hacer uso de él. Permite enviar archivos de hasta 5GB gratis que se pueden enviar por email (a máximo 20 destinatarios) o a través de la generación de un enlace directo (sin límite de descarga). Los archivos permanecerán disponibles 7 días.

5. SendThisFile

Esta página web te permite enviar archivos del tamaño que sea pues no cuenta con restricciones al respecto. Lo único que se debe hacer es crear una cuenta, de manera gratuita, para poder utilizar el servicio. El modo gratuito permite subir un archivo sin límite de tamaño, pero sólo se podrá acceder a él durante 3 días. La versión de pago ofrece más servicios y otros beneficios.