Cloudflare investiga problema que causa interrupciones en red social y juegos online

La empresa Cloudflare informa de investigaciones en curso debido a problemas que han afectado a la red social X, juegos online y ChatGPT. Se espera una actualización pronto.

Por AP

Noviembre 18, 2025 07:51 a.m.
A
Cloudflare investiga problema que causa interrupciones en red social y juegos online

El proveedor de infraestructura de internet Cloudflare investigaba el martes un problema que causó interrupciones en la red social X, algunos juegos online y ChatGPT.

Cloudflare informó el martes por la mañana que estaba al tanto de un problema que estaba afectando a múltiples clientes y que lo estaba investigando. Hubo informes de errores 500 generalizados, así como fallos en el Panel de Control y la API de Cloudflare.

La empresa proporcionó más tarde una actualización indicando que se estaba llevando a cabo una recuperación, pero volvió a mensajes que indican que todavía están investigando la causa del problema.

Cloudflare tenía un mantenimiento programado para el centro de datos SCL (Santiago) para el martes.

