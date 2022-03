Comercio de criptoarte alcanzó un valor de 41 mmd en 2021

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 4 (EL UNIVERSAL).- Los Non-Fungible Token (NFT, por sus siglas en inglés) han alcanzado un valor de 41 mil millones de dólares durante 2021, indicó la especialista en criptoactivos y académica de la Facultad de Ingeniería de la UNAM, Eloísa Cadenas Morales.

Los NFT son representaciones digitales de un activo, físico o virtual, como las criptomonedas, aunque no pueden ser intercambiados entre sí; se utilizan en el ámbito del arte y coleccionables y en los últimos años han experimentado una "euforia" en los mercados, precisa la UNAM por medio del comunicado.

Los Non-Fungible Token "igual que los criptoactivos –como bitcoin o ether–, utilizan la misma tecnología, pero no pueden ser intercambiados por otros de su misma naturaleza, por lo que se consideran como únicos", indicó Cadenas Morales. "Por ejemplo, cuando tienes bitcoin u otro criptoactivo, que son fungibles, los puedes dividir. Puedes comprar un bitcoin, 0.5, 0.25, o 0.0000075 bitcoin; es decir, se puede fraccionar. En el caso de los NFT no ocurre lo mismo: lo tienes y es uno solo, no se puede fraccionar, lo que es una de las grandes diferencias", subrayó en el comunicado de la UNAM la también fundadora de la firma consultora CryptoFintech.

Entre las desventajas de los NFT que menciona la especialista se encuentran que no todos los usuarios comprenden su uso en parte por el elevado empleo de tecnicismos que rodean la información. Además es necesario tener claridad de lo que podemos hacer o no al momento de crear uno o adquirirlo, alertó la también doctoranda en Ingeniería Financiera por esta casa de estudios.

Para evitar fraudes, la académica de la UNAM recomienda que antes de adentrarse en el mundo de los NFT los usuarios se informen antes de hacerlo. "Se han desarrollado aplicaciones para quienes se encargan de hacer obras digitales, que son inicialmente, un jpg o una foto de alta calidad; posteriormente se trasladan a tecnología blockchain a través de un contacto inteligente y se convierten en NFT. Inicia con una imagen, la cual se convierte al formato que utiliza la tecnología blockchain", refirió la especialista en criptoactivos.

Los NFT no son sólo para el criptoarte o para artistas, es posible aplicarlos a lo que el usuario quiera como crear una serie de boletos de cine digitales cada uno sería un token, comentó.

"Cualquiera puede generar un screenshot para tener la imagen, pero no tendrás el NFT porque no tienes la propiedad. Los demás pueden tener copias, pero sólo uno es el dueño. Se vuelve un elemento de autenticidad porque el NFT tiene un certificado digital creado con blockchain que lo avala", aclaró.