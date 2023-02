Cometa verde y otros eventos astronómicos en febrero

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 1 (EL UNIVERSAL).- El 2023 está marcado como un año en el que sucederán distintos eventos astronómicos de gran magnitud, para empezar, por el paso del cometa verde C2022 E3 (ZTF), que tendrá una mejor vista la madrugada del día 2 de febrero, porque estará más cerca del planeta.

De acuerdo con la investigadora del Instituto de Astronomía de la UNAM, Julieta Fierro Gossman, a diferencia de las estrellas este cometa se ve como una especie de pelota pequeña que avanza por el universo y no se mantiene estática.

"Este cometa ya se ve como una pelotita fofa que avanza por el Universo, a diferencia de las estrellas que siempre están en los mismos lugares formando constelaciones. Son descubiertos aunque estén muy lejos porque se van moviendo respecto a las estrellas, y en esta ocasión lo podremos ver a simple vista en lugares muy oscuros", describe en un artículo publicado en la página oficial de la UNAM.

Aunado a éste gran espectáculo estelar, vienen otros que también serán grandiosos. Según el indagador del Instituto de Astronomía de la Universidad Nacional Autónoma de México, José Franco, en el 2023 habrá lluvias de estrellas, eclipses y superlunas.

Por medio de una publicación en Twitter, el Museo de las Ciencias, Universum, informó cuándo y cuáles serán los eventos astronómicos que tendrán lugar en algunos días de febrero.

Miércoles: Parte de la noche de este miércoles y durante la madrugada del jueves 2 se podrá apreciar el cometa verde o "ZTF".

Domingo 5: Luna llena

Miércoles 8: Lluvia de meteoros

Sábado 11: Conjunción de Mercurio y Plutón

Lunes 13: Luna cuarto menguante

Jueves 16: Saturno en conjunción solar

Sábado 18: Conjunción de Luna y Mercurio

Lunes 20: Luna nueva

Lunes 27: Luna cuarto creciente

De acuerdo con información publicada en un artículo de CNN de la NASA, The Old Farmer's Almanac, EarthSky y American Meteorological Society, los eclipses lunares y solares se presentarán en los siguientes lugares y fechas:

20 de abril: Eclipse solar total en Australia, el sudeste asiático y la Antártida

20 de abril: Eclipse solar híbrido en Indonesia, partes de Australia y Papúa Nueva Guinea

5 de mayo: Eclipse lunar penumbral en África, Asia y Australia

14 de octubre: Eclipse anular de Sol en Norteamérica, Centroamérica y Sudamérica

28 de octubre: Eclipse parcial de Luna en Europa, Asia, Australia, África, parte de Norteamérica y Sudamérica

En cuanto a la lluvia de meteoros las fechas son las siguientes: 22-23 de abril, 5-6 de mayo, 30-31 de julio, 12-13 de agosto, 20-21 de octubre, 4-5 así como 11-12,17-18 de noviembre, 13-14 de diciembre y 21-22 de diciembre.

Por otra parte, las lunas llenas y superlunas podrán ser vistas los días 6 de enero, 5 de febrero, 7 de marzo, 6 de abril, 5 de mayo, 3 de junio, 3 de julio, 1 de agosto, 30 de agosto, 29 de septiembre, 28 de octubre, 27 de noviembre, 26 de diciembre.