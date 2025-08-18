logo pulso
¿Cómo afecta la diabetes al sistema inmunológico?

La diabetes mellitus tipo 2 debilita la respuesta inmune, aumentando vulnerabilidad a infecciones.

Por Redacción

Agosto 18, 2025 02:09 p.m.
A
¿Cómo afecta la diabetes al sistema inmunológico?

 El

sistema inmunológico
es el " director de orquesta

" del cuerpo humano: defiende de infecciones, controla la inflamación, previene enfermedades autoinmunes y protege contra el cáncer. Sin embargo, cuando una persona vive con diabetes mellitus tipo 2, este sistema se debilita.

Los niveles elevados de glucosa en la sangre provocan un estado de inflamación constante, lo que afecta a los glóbulos blancos y disminuye su capacidad de respuesta. Como resultado, las personas con diabetes presentan más infecciones respiratorias, urinarias y de piel, además de una recuperación más lenta ante enfermedades comunes como la influenza.

"Los pacientes con diabetes tienen un sistema inmune menos eficaz, lo que complica el diagnóstico y la evolución de las enfermedades. Es importante mantener controlada la glucosa y acudir al médico de manera oportuna", señala la Dra. Yolanda E. Rodríguez Galván, especialista en Alergia e Inmunología.

