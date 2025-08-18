¿Cómo afecta la diabetes al sistema inmunológico?

El

es el "

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

" del cuerpo humano:, controla la inflamación, previene enfermedades autoinmunes y protege contra el cáncer. Sin embargo, cuando una persona vive con diabetes mellitus tipo 2, este sistema se debilita.

Los niveles elevados de glucosa en la sangre provocan un estado de inflamación constante, lo que afecta a los glóbulos blancos y disminuye su capacidad de respuesta. Como resultado, las personas con diabetes presentan más infecciones respiratorias, urinarias y de piel, además de una recuperación más lenta ante enfermedades comunes como la influenza.

"Los pacientes con diabetes tienen un sistema inmune menos eficaz, lo que complica el diagnóstico y la evolución de las enfermedades. Es importante mantener controlada la glucosa y acudir al médico de manera oportuna", señala la Dra. Yolanda E. Rodríguez Galván, especialista en Alergia e Inmunología.

Zeoactive