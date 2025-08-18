¿Cómo afecta la diabetes al sistema inmunológico?
La diabetes mellitus tipo 2 debilita la respuesta inmune, aumentando vulnerabilidad a infecciones.
Elsistema inmunológico es el " director de orquesta
Los niveles elevados de glucosa en la sangre provocan un estado de inflamación constante, lo que afecta a los glóbulos blancos y disminuye su capacidad de respuesta. Como resultado, las personas con diabetes presentan más infecciones respiratorias, urinarias y de piel, además de una recuperación más lenta ante enfermedades comunes como la influenza.
"Los pacientes con diabetes tienen un sistema inmune menos eficaz, lo que complica el diagnóstico y la evolución de las enfermedades. Es importante mantener controlada la glucosa y acudir al médico de manera oportuna", señala la Dra. Yolanda E. Rodríguez Galván, especialista en Alergia e Inmunología.
