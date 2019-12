Cómo bloquear llamadas de números desconocidos en tu iPhone

El nuevo sistema operativo iOS 13 de Apple incluye nuevas características que te harán más fácil la vida. Una de ellas es la posibilidad de bloquear las llamadas automáticas, las llamadas de spam y las llamadas de desconocidos.

La opción "Silenciar las llamadas de números desconocidos" hace justo lo que su nombre indica. La función está desactivada de manera predeterminada debido a que no todas las llamadas telefónicas que recibes son spam. Por ejemplo, puedes estar esperando una llamada de un compañero de trabajo que no tienes registrado en tu agenda, de la escuela de tus hijos o de algún repartidor que no localiza tu dirección.

--¿Cómo activar la función Silenciar números de teléfono desconocidos?

Si aún no has instalado iOS 13, asegúrate de hacerlo. Una vez lista la actualización, debes dirigirte en tu iPhone a Ajustes / Teléfono y activar el botón "Silenciar desconocidos". Esto bloqueará las llamadas de números que no estén en tu listado de contactos, los mandará al buzón de voz y dejará un indicador de llamada perdida en la app Teléfono.

Cabe señalar, que los números que no se encuentren guardados en contactos pero les hayas llamado recientemente o los que Siri contenga en sus sugerencias (dentro de un mail o en un chat de conversación) seguirán entrando. Cualquier otra llamada irá directamente al correo de voz, donde la persona que llama puede dejar un mensaje.