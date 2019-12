Cómo bloquear tu teléfono en caso de robo

El robo de dispositivos móviles como teléfonos celulares es un problema al que se enfrentan los mexicanos día a día. Si has sido víctima del hampa es importante que bloquees tu smartphone para que los delincuentes no tengan acceso a información sensible como números de teléfono, tu dirección, cuentas bancarias, fotografías y videos. Si fuiste víctima de este delito aquí te decimos cómo bloquear el teléfono para que no pueda ser utilizado por terceros.

Consigue tu IMEI El IMEI (International Mobile Equipment Identity) es un código internacional de identificación que todos los teléfonos inteligentes tienen, entre otras cosas, para distinguirlos. Está integrado por 15 dígitos que permiten identificar el dispositivo cuando éste se conecta a una red móvil.

El IMEI se divide en cuatro secciones. Los primeros seis dígitos son el Type Allocation Code (TAC) que identifican el país de origen, los dos siguientes corresponden al Final Assembly Code (FAC) que identifican al fabricante, el siguiente dígito corresponde al número de serie y por último se encuentra el verificador, aunque no todos lo tienen.

Para conseguir el IMEI, solo es necesario que marques en tu teléfono al *#06#. También puedes encontrarlo en el apartado "Ajustes" de tu smartphone, algunos dispositivos también cuentan con esta información en su parte trasera, o bien, detrás de la batería.

¿Cómo bloquear mi teléfono en caso de robo? Uno de los usos que tiene el IMEI es el permitir bloquear tu dispositivo en caso de robo, en este caso debes:

1. Llamar a Locatel al 56-58-11-11, en donde te comunicarán con tu compañía telefónica para bloquear tu línea o tu equipo.

2. También puedes reportarlo en el portal www.bloqueatucel.gob.mx

3. Otra opción es enviar un mensaje SMS al 30303.

4. De igual forma puedes instalar la app Alameda Central e ingresar tu IMEI y en la sección "bloquea tu celular".

5. Igualmente, tienes la opción de llamar a la operadora de tu compañía para proporcionarle el código, y bloquear tu teléfono, este código también te servirá para denunciar el robo.

En el caso de que recuperes tu celular puedes desbloquearlo: solo debes llamar nuevamente a tu operadora y brindarle el código IMEI de tu teléfono. Sin embargo debes considerar que este proceso lleva su tiempo y puede durar incluso meses antes de ser desbloqueado.