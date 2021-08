Cómo cambiar el color de los "emojis" en WhatsApp

WhatsApp es la aplicación de mensajería más popular para comunicarse, su versión más reciente incluye nuevas funciones y herramientas para que disfrutes al máximo sus beneficios. Desde enviar fotos y videos después de ser vistos por tus contactos, hasta destruir mensajes que aún no son vistos por nadie.

A pesar del atractivo de todas las herramientas de esta app de mensajería, muchas de estas aún no son conocidas, puede ser por simple desconocimiento o porque no te has dado a la tarea de explorar todas sus funciones. Una herramienta poco conocida es la de poder cambiar de color los "emojis" de las clásicas caritas amarillas.

Esta opción solo está disponible para los estados de la app de mensajería. Sin embargo, la ventaja de esta divertida opción, es que no necesitas de ningún programa externo para que puedas cambiar el color de tus "emojis" en WhatsApp.

Aquí te contamos cómo lograrlo. Lo primero que debes saber y que es muy importante es que debes contar con la versión más reciente de la app, así no tendrás ningún problema para poder llevar a cabo el cambio de color de los "emojis". El proceso es muy sencillo y rápido.

Cómo cambiar de color los "emojis" de caritas amarillas

1. Ingresa a tu aplicación de WhatsApp actualizada.

2. Ve a la opción de estados.

3. Ahí selecciona el "emoji" de carita que desees compartir.

4. Una vez seleccionado el "emoji", del lado derecho se activará una barra de colores para que lo cambies.

5. Selecciona el color que más te guste y comparte en tu estado.

Cabe destacar que esta herramienta solo funciona para terminales Android, si cuentas con una, es momento de que le pongas color a tus estados, compartiendo "emojis" de caritas en todas las tonalidades.