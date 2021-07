Cómo convertir videos de YouTube a MP3: la guía definitiva

En YouTube, has encontrado un álbum que no se podía encontrar en ninguna otra plataforma de audio. Te encanta escucharlo, pero ya no puedes dejar que el video se ejecute sin que pare en tu computadora, sobre todo, por la cantidad de publicidad existente en caso de que no tengas el YouTube Premium.





¿Cómo se pasa de video a MP3?

Este ha sido un problema bien conocido durante años que si necesitsa extraer audio de un video de YouTube, rápidamente se dará cuenta de que es totalmente imposible hacerlo desde el propio sitio web.

Para resolver este problema, necesita un software de YouTube to mp3, como puede ser go-mp3.

En pocas palabras, este software te permite descargar música de un video. La interfaz es fácil de aprender y la grabación de música se realiza rápidamente. Incluso puede transferir las pistas descargadas a su teléfono inteligente, tableta o dispositivo USB.





Qué te deja hacer el software

- Descargar listas de reproducción de YouTube

- Descargar canales de YouTube

- Descargar audiolibros





Los pasos para la conversión

No tienes que descargar ningún software, ya que lo podrás hacer desde la propia página y 100% online.

Luego, copia el enlace del video de YouTube desde su navegador: haga clic en Pegar enlace. Después, espera a que se complete la descarga. La pista aparecerá luego.

Además, encontrarás que la mayoría de los softwares de conversión están disponibles de manera gratuita.

En un momento en el que se puede encontrar mucha buena música dentro de los archivos de video, cualquiera que necesite extraer audio querrá probar un buen software que le garantizará una buena calidad del sonido.

Además, lo mejor de todo es que vas a poder ahorrar mucho espacio en tu computadora gracias a estos audios. Y es que imagínate por un momento que tuvieras todos esos videos en tu computadora, el almacenamiento no daría a más y, por supuesto, te quedarías sin memoria. Además, no puedes ir con USB guardando todo ese contenido.

Pero los audios en mp3 sí es muy factible que lo tengas en una carpeta y que lo reproduzcas cuando quieras, hasta sin conexión a Internet.