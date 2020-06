Cómo descargar stickers de buena calidad para WhatsApp

Los stickers llegaron a WhatsApp para darle vida a nuestros chats. Su uso nos permite expresar mejor nuestras ideas y emociones, al mismo tiempo que le dan un toque divertido a las conversaciones.

Sin embargo, hay ocasiones en las que los stickers no lucen debido a la baja calidad de las imágenes, a que están mal recortados o que no se entiende el texto.

Así es como surge Emoji Store, una app gratuita que puedes descargar en Play Store y sirve para bajar emojis y stickers de alta calidad. A continuación te explicamos cómo funciona.

Esta app fue lanzada el pasado 13 de mayo por lo que se encuentra su fase de desarrollo. Actualmente puedes conseguir un acceso anticipado desde la Google Play Store para instalarla en tu Android. Por el momento, no cuenta con una versión para iOS.

En caso de que no la encuentres en la Play Store de tu celular, busca la app desde una computadora vinculada a la misma cuenta de Gmail. Da clic en ´Instalar´ y la app comenzará a descargarse en tu teléfono.

Una vez que termine la instalación, explora su página de inicio. Ahí podrás encontrar diferentes categorías de stickers como los más populares, stickers románticos, de animales, de feliz cumpleaños y stickers con texto.

Selecciona la categoría que desees y después presiona sobre el paquete de stickers que más te guste.

Emoji Store abrirá una nueva pantalla donde verás todos los stickers de ese paquete. En la parte inferior, notarás un botón que dice ´Add to Whatsapp´. Presiónalo y te aparecerá una leyenda para confirmar la acción. Pulsa ´Añadir´ y listo.

Ahora abre una conversación de WhatsApp y revisa el apartado de stickers. Encontrarás tus stickers ya instalados. Llegó el momento de que los estrenes con tus amigos y familiares.

Disfruta de estos stickers de buena calidad totalmente gratis. Emoji Store solo ofrece pagar para obtener emojis en formato de GIF pero no por la descarga y uso de sus stickers.