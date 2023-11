Así puedes eliminar todas tus publicaciones de Facebook

¿Quieres eliminar todas tus publicaciones de Facebook para comenzar desde cero en esta red social? Existe un método para lograrlo y lo mejor es que podrás borrar todos tus posts al mismo tiempo.

Para lograrlo deberás seguir un proceso que es un poco largo pero que te funcionará con solo hacerlo una vez. Además, si solo quieres eliminar ciertos posts, podrás hacerlo con estos mismos pasos, solo que te llevará un poco más de tiempo.

Te dejamos el tutorial que debes seguir.

Lo primero que tendrás que hacer es ingresar a tu perfil de Facebook, dando clic en el icono en donde aparece una persona. Posteriormente, da clic en los tres puntos que aparecen a un costado de la opción de Editar perfil.

Al ingresar ahí aparecerán varias opciones, entre ellas una que dice Registro de actividad.

Posteriormente, despliega las opciones de la opción de Publicaciones. Ahí podrás ver varios puntos que puedes administrar. Elige el que dice Tus publicaciones, registros de visita, fotos y videos.

Se abrirá una nueva página con todas las publicaciones que has realizado a lo largo del tiempo en Facebook. Si quieres eliminar todas de una vez, da clic en el cuadrito que aparece a un lado de la opción Todo. De forma automática se seleccionarán todas las publicaciones para eliminarlas.

Ojo, si quieres eliminar solo algunas entonces deberás pulsar en los tres puntos que aparecen a un costado de la publicación y elegir la opción que dice Mover a la papelera.

En caso de que hayas elegido eliminar todas las publicaciones y estas se hayan seleccionado, pulsa la opción de Mover a papelera. Inmediatamente aparecerá un recuadro que te advierte que esas publicaciones ya no se mostrarán en tu perfil una vez que decidas eliminarlas.

Cuando aceptes eliminarlas, esta página quedará en blanco, además que en tu perfil de Facebook ya no aparecerá ninguna publicación. En caso de que desees eliminar completamente las publicaciones, deberás ir a Papelera, ahí aparecerán todas las publicaciones, da clic de nuevo en Todo y Eliminar definitivamente.

Pero, en caso de que desees restaurar las publicaciones para que de nuevo aparezcan en tu perfil, tendrás que seleccionar Todo y dar clic en la opción que dice Restaurar.

¡Y listo! Así de sencillo es eliminar tus publicaciones de Facebook.