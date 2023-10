¿Cómo enfriar tu celular cuando se sobrecalienta?

El celular es una herramienta indispensable en la actualidad, y es que lo utilizamos para trabajar, para estar comunicados y entretenernos. Pero su uso constante hace que en ocasiones llegue a sobrecalentarse y la mayoría no sabemos qué hacer para que no se dañe. Por esta razón, te compartimos las mejores alternativas para esta problemática.

¿Has pensando en dejar tu celular en el refrigerador cuando se sobrecalienta? Pues déjanos decirte que no es la mejor solución para esta situación. Quizá suena descabellada la idea, pero es que muchos hacen hasta lo inimaginable con tal de mantener su dispositivo en las mejores condiciones. El problema con esta acción es que podría ocasionar un choque térmico o de temperaturas y empeorar la situación.Ya no recurras a métodos extremos y mejor sigue leyendo.La marca de celulares Huawei señala que lo primero es evitar algunas acciones que puedan ocasionar el sobrecalentamiento del dispositivo, como dejar que se cargue mientras se encuentra sobre la cama ya que esta ayuda a generar y guardan el calor.Por otra parte, la marca explica que si tu celular se sobrecalienta lo mejor es dejar que se enfríe de manera natural. Es decir, dejar de utilizar el dispositivo por un tiempo prolongado hasta que recupere su temperatura habitual.Además, puntualizó que si el celular tiene una funda protectora es importante retirarla ya que esta provocará que el tiempo para que regrese a la temperatura normal sea mayor.3 recomendaciones para que tu celular no se sobrecalienteLa marca reconocida a nivel mundial por la icónica manzanita, Apple, realizó algunas recomendaciones en su portal web para que los dispositivos celulares no se sobrecalienten y así evitar que sufran algún daño a nivel interno.El portal del soporte de Apple propone algunos de los puntos importantes a seguir cuando tu celular o dispositivo inteligente llega a tener una temperatura alta fuera de lo normal:Por ningún motivo dejes tu celular al interior de tu auto, sobre todo si es un día caluroso.No expongas tu celular por un tiempo prolongado al sol.Evita utilizar aplicaciones que demanden alta calidad en gráficos o realidad aumentada si el celular se encuentra en condiciones de calor o exposición a la luz directa.Considera que siguiendo estos consejos no sólo podrás mantener tu celular en las mejores condiciones por más tiempo, también es un tema de seguridad, pues el sobrecalentamiento de un dispositivo puede provocar un accidente y hasta un incendio.Y recuerda acudir a alguno de los centros de apoyo de la marca de tu dispositivo en caso de que el problema persista, pues puede tratarse de una falla general.