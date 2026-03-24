Cómo exfoliar tu piel con bicarbonato de sodio

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 24 (EL UNIVERSAL).- El

es un producto que encontramos con facilidad en nuestras casas, pues se suele utilizar para

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

, cocinar e incluso combatir malestares ligeros. Sin embargo, también ha ganado popularidad por su capacidad para integrarse a las rutinas deDe acuerdo con el sitio de información médica, dado que es una(compuesta por sodio, hidrógeno, carbono y oxígeno) resulta versátil para diferentes propósitos dentro del, entre ellos, exfoliar la piel.¿Qué pasa si exfolias tu piel conUn artículo de Nivea explica que laes un proceso que ayuda a eliminar las células muertas de la superficie de la piel, lo que permite que luzca suave y luminosa. De igual manera, este procedimiento favorece a la renovación y mejora la absorción de los productos que se apliquen sobre la dermis.Particularmente, eles unpor su; utilizarlo así puede remover las células muertas y, por lo mismo, reducir el oscurecimiento en zonas como las axilas, rodillas, codos y los nudillos de las manos.En otras áreas como la cara puede servir para desobstruir los poros, en los que comúnmente se acumulan microorganismos responsables de los brotes de. Y esto es gracias a susy antisépticas.Sin embargo, el bicarbonato debe emplearse con moderación a manera de exfoliante. Y es que, según el sitio especializado, en exceso puede alterar el pH natural de la piel.Naturalmente, este órgano tiene un pH ligeramente ácido —entre 4.5 y 5.5—, mientras que el NaHCO3 alcanza un pH cercano a 9, lo que puede provocar resequedad, irritación y debilitamiento de la barrera cutánea.¿Cómo exfoliar la piel conComo lo mencionamos anteriormente, la textura delpermite retirar las células muertas ylos poros, convirtiéndolo en unsencillo y fácil de utilizar en casa.Para hacer este exfoliante se recomienda mezclar 3 cucharadas grandes del polvo con 1/2 taza de agua y mezclar hasta formar una; posteriormente, debe aplicarse sobre la piel consuaves. Al finalizar, se enjuaga y se aplica un hidratante.Y en las zonas donde hay, es preferible realizar la aplicación de la mezcla con movimientos muy gentiles yen tiempo.Importante: Este producto no es apto para pieles sensibles o con afecciones comoComo podrás ver, elfunciona como uny fácil de hacer, pero su uso siempre debe hacerse con