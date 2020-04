Cómo hacer un podcast

Los podcasts han tenido un crecimiento importante dentro de las preferencias de los usuarios. Tan solo en Spotify, el consumo de podcasts aumentó 39% del segundo al tercer trimestre del año pasado. Mientras que en Estados Unidos el número de escuchas mensuales de podcasts podría alcanzar los 106 millones para el 2023 según Business Insider.

Se pueden encontrar podcasts con contenido de salud, de política o de noticias, entre muchos otros temas. Podrían parecer muy difíciles de hacer, sin embargo, esto no es del todo cierto. No hay recetas específicas para crear contenido pues los procesos creativos son distintos para cada quien, así como los recursos técnicos con los que se cuenta. Pero, a grandes rasgos, se recomiendan los siguientes pasos para grabar un podcast.

1. Tener una idea. Parecería innecesario enumerar esta parte, pero si no existe una idea clara de los temas a tratar, del público y del objetivo del podcast, será difícil continuar con los siguientes pasos. En pocas palabras: sin una idea a desarrollar, no hay contenido.

2. Escribir un guión o escaleta. Esto ayudará a tener por escrito de lo que se va a hablar, en qué momento habrán efectos de sonido o música (si es que los habrá). Además, ayuda a que las ideas estén "aterrizadas" y no necesites improvisar al grabar.

3. Escoger un micrófono. Escoger un micrófono para grabar es importante. Al final del día, tu voz será la carta de presentación de tu programa. Utilizar un micrófono ayudará a que los sonidos ambientales no tomen protagonismo y tu voz resalte. Existe una amplia variedad de micrófonos que se pueden conectar a un móvil o a una laptop. También los hay de distintos precios, sólo es cuestión de buscar.

4. Instalar un programa de edición y grabación de audio. Para que tu podcast quede como tú lo planeas, deberás "meterle mano" después de grabar. Existen decenas de programas de este tipo, algunos de pago y otros gratis. Uno de los más populares sin costo, es Audacity. Con este software podrás agregar efectos como eco, podrás cortar silencios e insertar efectos de sonido.

5. Hacerte de una biblioteca de efectos de sonido. En este punto es importante recalcar que deberás ser muy cuidadoso. Existen páginas web desde donde se pueden descargar efectos de sonido sin costo y libres de derechos. De cualquier modo, la recomendación es leer qué tipo de licencia tiene cada sonido a utilizar para evitar cualquier tipo de problema legal.

6. Edición y post producción. En este paso sólo te podemos decir: dale rienda suelta a tu creatividad (de manera responsable). Agrega, quita, recorta, mueve, sube, baja. Tú sabes cómo quieres tu podcast y sólo tú sabes cómo lo planeaste (en el punto 2).

7. Elegir un hosting. Es decir, escoger una plataforma a donde podrás "subir" tu producto para que otros lo escuchen. Existen plataformas especializadas en alojar archivos de audio, con precios y características distintas; depende de ti escoger la que más se acomode a tus objetivos. Algunas de las más populares son: iVoox, Spreaker y Soundcloud.

8. Feed o RSS. El feed o RSS es un archivo en formato XML (metalenguaje utilizado para almacenar datos en forma legible) que contiene la información que los podcatchers necesitan para reproducir los archivos de audio. El feed lo obtienes desde donde alejaste tu podcast. Una vez que lo tengas listo, sólo necesitas distribuirlo en las plataformas habituales de reproducción de podcasts. Cada una tiene su propio método, pero no te preocupes, ninguno es complicado.

Ahora ya sabes cómo hacerlo, dale rienda suelta a ese creador de contenido que llevas dentro.