¿Cómo identificar un perfil falso en Instagram y Facebook?

Las redes sociales son un espacio donde puedes conectar con tus amigos y conocidos y, en ocasiones, conocer gente nueva. Sin embargo, en el proceso puedes encontrarte con algunas experiencias no deseadas que pueden vulnerar tu privacidad y seguridad en Internet.

Es probable que alguna vez hayas recibido solicitudes de seguidores enviadas por usuarios que no reconozcas. O bien, que hayas intentado buscar a tu celebridad favorita en redes sociales y así hayas encontrado varias cuentas no oficiales que intenten imitar a la original.

Esas situaciones son más comunes de lo que parece. Actualmente, hay una cantidad considerable de perfiles falsos en plataformas como Instagram y Facebook. Y probablemente te has cruzado con algunos de ellos.

---Así puedes identificar un perfil falso en Instagram y Facebook

Los perfiles falsos están en todos lados. Facebook reportó 1,300 millones de cuentas falsas tan sólo en el cuarto trimestre de 2022, 200 millones menos que en el trimestre anterior, de acuerdo con el informe de Statista "Cuentas falsas accionadas en Facebook en todo el mundo desde el cuarto trimestre de 2017 hasta el cuarto trimestre de 2022" publicado en febrero de 2023.

Para Meta "un perfil falso es aquel con el que una persona se hace pasar por algo o alguien que no existe. Estos perfiles pueden incluir los perfiles de personas, mascotas, celebridades u organizaciones falsas o inventadas", de acuerdo con el Centro de ayuda de Facebook.

En algunas ocasiones, identificar una cuenta falsa de Instagram y Facebook puede resultar más complicado de lo que parece. Kaspersky, compañía global de ciberseguridad, ofrece algunas recomendaciones para facilitar el proceso.

La primera señal se puede encontrar en la información del perfil. De acuerdo con Kaspersky, este tipo de cuentas suelen tener "cadenas de números aparentemente aleatorios" en sus nombres de usuario. Además, otra forma es a través de su foto, especialmente si no tienen o es genérica, ya sea de un paisaje, un animal o algo similar.

Si tienes dudas, la compañía de ciberseguridad recomienda realizar una búsqueda en Google. Si su foto de perfil aparece en otros, es muy probable que se trate de una cuenta falsa.

Otra forma de identificar perfiles falsos es a través de su número de seguidores en el caso de Instagram. Kaspersky alerta especialmente si la cuenta se creó recientemente pero el número de seguidos es demasiado grande y el de seguidores es muy reducido.

También puedes descubrirlo a través del contenido que publica, ya sea en Facebook o Instagram. Para Kaspersky una señal de que se trata de un Bot es si hay un "gran volumen de publicaciones en un breve período de tiempo".

De igual forma, se puede identificar dependiendo el tipo de contenido que comparte y cómo lo hace, ya sea si es muy repetitivo y se concentra en ciertos temas, o incluso si su redacción es extraña.

----¿Cómo reportar cuentas falsas en Instagram y Facebook?

Si ya identificaste una cuenta falsa y te causa problemas o molestias, puedes reportarla dependiendo la red social.

En el caso de Facebook lo que debes hacer es ir al perfil falso, da clic en los tres puntos y selecciona "Buscar ayuda o reportar". Después aparecerán varias opciones dependiendo el caso en particular, solo deberás elegir una y continuar el proceso.

En Instagram solo puedes reportar cuentas que se hagan pasar por ti, una celebridad o figura pública, empresa o una organización. Para hacerlo debes ir al perfil, dar clic en los tres puntos y luego seleccionar "Reportar" y después "Reportar cuenta". Hay varias opciones, por lo que deberás elegir la que corresponda con el caso y continuar el proceso.