Cómo limpiar el puerto de carga de tu celular sin dañarlo

CIUDAD DE MÉXICO, agosto 10 (EL UNIVERSAL).- Gracias a su función portátil, las laptops, celulares y tabletas electrónicas están sometidos a un constante uso y traslado. Pasan por nuestras manos, mesas, bolsillos, carteras y exteriores, lugares donde acumulan suciedad, que en algunos casos puede ser suficiente para que presenten fallas, sobre todo en el puerto de carga.

Seguramente te ha pasado que al conectar tu celular te das cuenta de que no carga, o de que sólo lo hace en cierta posición: lo cambias de contacto y de sitio, pones cinta al cable, soplas el puerto de carga, cambias la caja del cargador o el cable, y finalmente te rindes.

Es por eso que aquí traemos algunas recomendaciones para limpiar el puerto de carga de tu celular, independientemente si es USB, microUSB, tipo C Lightning. Sin embargo, recuerda que en caso de no ver resultados, es indispensable que lleves tu dispositivo con un profesional.

Para este proceso se recomienda que apagues el dispositivo antes de realizar la limpieza, y si tiene batería extraíble, retírala.



Una opción que no falla: el aire comprimido

Es muy probable que hayas escuchado antes sobre este producto, pues es una de las mejores opciones para retirar el polvo y suciedad, no sólo de tu celular, sino de cualquier otro dispositivo; así que si decides comprarlo matarás muchos pájaros de un tiro.

El tubo que el bote de aire comprimido trae consigo te ayudará a acceder fácilmente al puerto de carga de tu dispositivo y limpiarlo a profundidad, pero debes hacerlo cuidadosamente. Procura que el tubo esté a una distancia considerable, es decir, ni muy cerca ni muy lejos; y limpia el puerto con ráfagas cortas.

Si temes que usar aire comprimido pueda dañar aún más el puerto de carga de tu celular, puedes buscarlo en presentaciones que ofrecen regular su potencia de uso.



Palillos, nunca alfileres

Si necesitas limpiar el puerto de carga de tu celular, llegó la hora de sacar la caja de palillos de tu cocina, porque serán tus grandes aliados para esta tarea. Según el sitio web de la empresa global de asistencia tecnológica Asurion, es importante evitar el uso de objetos metálicos para la limpieza del puerto de carga del dispositivo, pues podrían rayarlo o incluso romperse dentro del mismo.

Simplemente es cuestión de introducir un palillo de forma cuidadosa, raspando los alrededores, nunca la parte profunda. Es importante hacerlo con cautela, ya que si se introduce de más el palillo podría dañarse la pieza.



Un cepillo dental suave también es buena opción

Los cepillos de dientes también pueden servir para la limpieza del puerto de carga de tu celular, pero debes elegir uno que sea de fibras suaves, pues arañar el puerto con fibras duras podría dañarlo aún más. Las cerdas del cepillo te permitirán quitar aquellos residuos poco visibles, adheridos al dispositivo.



Alcohol isopropílico

Si aún después de haber realizado la limpieza, notas que hay residuos que no se van con absolutamente nada, puedes optar por usar alcohol isopropílico.

No obstante, procura no utilizar algodones, hisopos u objetos que suelten pelos o partículas que puedan quedarse dentro del celular; y cuida de no humedecer demasiado el objeto con que vayas a limpiarlo, pues podrías dañarlo aún más. Para evitar esto, una gran opción son las toallitas de alcohol isopropílico, económicas, rendidoras y grandes aliadas en la limpieza del puerto de carga de tu celular.



Acude con un profesional

Si ya hiciste de todo y aún así, al encender y conectar tu celular sigue sin comenzar a cargar, lo mejor es acudir con un profesional. Algunas veces el dispositivo requiere de una limpieza más minuciosa o presenta fallas importantes.

Investiga distintas opciones de profesionales que podrían ayudarte, pues algunos estafadores cobran por el cambio de la pieza cuando en realidad el dispositivo solo necesita una limpieza, por poner un ejemplo.



Cómo mantener impecable el puerto de carga

Una alternativa muy útil para este fin son los tapones antipolvo, que evitan que la suciedad y el polvo se acumulen en el puerto de carga. Algunas fundas para celular incluyen estos tapones, por lo que también son una gran opción.

También puedes optar por el uso de cinta para tapar el puerto de carga, y si guardas tu dispositivo en tus bolsillos puedes colocarlo de forma invertida, con el puerto hacia arriba.