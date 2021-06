¿Cómo recuperar los mensajes de audio borrados de WhatsApp?

A pesar de la gran variedad de apps de mensajería, WhatsApp sigue manteniéndose como una de las favoritas de los internautas, gracias en parte a su capacidad de poder enviar contenido multimedia fácilmente, ya sean fotos, gifs, stickers o hasta documentos. La app permite que los usuarios se expresen y comuniquen como desean.

Una de las actualizaciones más recientes fue poder aumentar la velocidad de los audios, de tal forma que si se trata de un mensaje de voz muy largo pueda acortarse el tiempo, novedad que fue pensada para el gusto de los usuarios, de acuerdo con WhtasApp. En ese sentido va el tema de hoy en Techbit, cómo recuperar los mensajes de audio borrados.

En primer lugar es necesario mencionar en qué tipo de situaciones funcionaria este truco para recuperar los audios, una de las situaciones cuando es posible es, por ejemplo, el momento en el que se eliminó el audio en la app misma, ya sea en "eliminar para mí" o "eliminar para todos" y otra opción cuando se eliminó de los archivos generales por error.

Otro de los puntos para destacar es que no es necesario utilizar ninguna app de terceros, todo el procedimiento es desde el almacenamiento interno, que es donde están los archivos pertenecientes al celular.

De igual forma se menciona que este truco no está disponible para los usuarios de iPhone, dado que todo lo relacionado con WhatsApp se encuentra cifrado, es decir, no hay posibilidad de acceder a los archivos de la aplicación, menciona la app en su sitio web. Así que solamente los celulares con sistema operativo Android podrán realizar este truco para recuperar sus notas de voz.

¿Cómo se recuperan los audios borrados en WhatsApp?

1. Ahora si, como primer paso para este procedimiento es necesario verificar que existe el explorador de archivos en el teléfono celular.

2. Una vez verificado, se debe ingresar desde el almacenamiento interno a la carpeta que se llame WhatsApp.

3. Posteriormente, se debe ingresar al apartado de "Media" y consecuentemente entrar específicamente a la carpeta denominada "Whatspp Audio" o "WhatsApp Voice Note" o algún nombre similar que guarde los audios.

4. Al pulsar sobre esa carpeta saldrán los audios que se han mandado a lo largo de un periodo, para lo cual es necesario identificar cuál es el que se necesita.

5. Después de haberlo identificado, se copia a la carpeta principal y se habrá reestablecido el audio deseado, cumpliendo con la función de recuperar el tan necesitado audio.

Por último, si desea hacer una limpieza de audios o de archivos es el momento para realizarlo, menciona WABetaInfo en su página web.

Siguiendo los pasos aquí mencionados se podrán recuperar los audios que se necesiten, esto debido a la importancia que significa la aplicación de mensajería para los mexicanos, pues en promedio se afirma que 52.5% de los usuarios pasan entre 2 y 4 horas por día atendiendo diversas circunstancias dentro de la app, sostiene una investigación realizada por Luis Ángel Hurtado Razo, académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM.