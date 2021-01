¿Cómo reforzar tu sistema inmunológico?

Una forma de describir el sistema inmunológico es decir que es una gran barrera protectora encargada de evitar que las sustancias dañinas entren al cuerpo, así como destruir a aquellas que ya estén dentro y sean amenazantes.

La comida es una de las herramientas más poderosas para cuidar nuestra salud. Georgina Gómez, nutrióloga del Área de Investigación y Desarrollo para Unilever México y el Caribe, comparte información y consejos sobre la alimentación para ayudar a nuestro sistema inmune.

"La mejor manera de comenzar un nuevo hábito es hacerlo sencillo y permanente. Los cambios pequeños a lo largo del tiempo son poderosos", menciona la nutrióloga. Una alimentación basada en plantas (de origen vegetal) puede contribuir de manera positiva al consumo de vitaminas y minerales esenciales para el sistema inmune.

Las vitaminas A, C, D y los minerales como el hierro y zinc tienen un papel fundamental para el correcto funcionamiento del sistema inmune; por tal motivo, es importante identificar y fomentar el consumo de alimentos fuente de estos nutrimentos.

Vitamina A: Vegetales amarillos o naranjas intensos; ahora en invierno se puede consumir la calabaza de castilla, el tejocote, la zanahoria, los pimientos y el melón que son una gran alternativa, así como algunas hojas verdes.

Vitamina C: Muchos sabemos que existen cítricos ricos en esta vitamina; sin embargo, en México tenemos más alimentos con vitamina C como las guayabas, fresas y chile, el poblano.