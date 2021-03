Cómo registrar un contacto sin tener el número telefónico en WhatsApp

WhatsApp es la app de mensajería más utilizada a nivel mundial, y la que ha liderado el mercado desde que fue lanzada en 2009, alcanzando su mayor auge un par de años después, al ser comprada por Facebook.

Lo anterior gracias a que fue una de las primeras aplicaciones que no exigían un nombre de usuario o correo electrónico para usarla; bastaba un número telefónico, una foto de perfil, y un alias para aprovechar este servicio que de forma ágil facilita el intercambio de mensajes, imágenes, audios, llamadas y videollamadas.

A principios del 2021 surgieron polémicas en torno a la actualización de los Términos y Condiciones de privacidad, programada para entrar en vigor en febrero, y siendo obligatorio aceptarlos para seguir utilizando la aplicación.

En la red social Twitter usuarios de todo el mundo expresaron su descontento y cuestionaron el uso que se le daba a sus datos, pues consideraban que estaban siendo vendidos o proporcionados a empresas que podrían contactarlos de forma directa si alguna búsqueda o palabra usada llegara a coincidir con los servicios que algunas compañías ofrecen.

Esta controversia puso en jaque a la empresa del también dueño de Instagram, Marck Zuckerberg, y después de casi una década dominando el mercado, Whatsapp cayó hasta el puesto número 23 en la lista de aplicaciones más descargadas, y perdió millones de usuarios, quienes decidieron darle una oportunidad a plataformas como Telegram o Signal, que registraron incrementos considerables en sus descargas y registros en casi todo el mundo según la firma de análisis Senso Tower.

Ante esta fatídica baja de usuarios, la empresa declaró mediante una actualización publicada en su sitio: "Queremos dejar claro que la actualización de la política no afecta la privacidad de sus mensajes con amigos o familiares de ninguna manera".

Asimismo, WhatsApp alargó el periodo de aceptación de las nuevas cláusulas de privacidad hasta el 15 de mayo, para poder aclarar todas las dudas que surgieran a partir de la modificación de los términos.

Una de las funciones más atractivas que ofrece Telegram, su principal competidor, es el poder agregar contactos sin necesariamente tener un número telefónico: basta con que la otra persona nos brinde su nombre o código de usuario.

Sin embargo, WhatsApp ofrece una función similar que resulta cómoda y rápida en esta nueva normalidad donde los registros de forma digital se han vuelto una opción práctica y segura, y es mediante códigos QR.

¿Cómo registrar un contacto utilizando el código QR?

Los pasos son los siguientes:

1.Abre WhatsApp en tu móvil.

2. Desde la página principal selecciona los tres puntos que se encuentran en la esquina superior derecha.

3. Se desplegará un menú de Ajustes, en el que deberás seleccionar el ícono que aparecerá al lado derecho.

4. Aparecerá el código QR en la pantalla completa, junto a tu foto de perfil y alias de contacto en la parte superior. Cuando quieras que alguien te agregue, solo deberá escanear este código con la cámara de su celular.

De igual manera, para añadir a alguien mediante un código QR deberás seguir los mismos pasos, y seleccionar la opción Escanear código, que aparece al lado derecho.

A diferencia de Twitter e Instagram, este código QR que te da WhatsApp no es personalizable, y cabe tener en cuenta que a la persona que lo tenga le dará la oportunidad de contactarte por mensajes grupales, llamadas o videollamadas, por lo que sigue siendo importante compartirlo solo a aquellas personas con las que deseas comunicarte.

Además de esto, WhatsApp cuenta con el cifrado de mensajes, y configuraciones de privacidad que puedes personalizar, como quién puede ver tu foto de perfil, estado, hora de última vez, y confirmación de lectura.