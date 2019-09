Cómo saber si están "hackeando" tu cuenta de WhatsApp

WhatsApp cada vez toma más medidas de seguridad, esto lo vemos con el cifrado de extremo a extremo para que solo tú y el receptor puedan leer lo que es enviado. Pero aún sigue habiendo maneras de que tu WhatsApp pueda ser "hackeado" o estar siendo espiado.

Una de las formas en que WhatsApp puede ser "hackeado" es por medio de versiones no oficiales de la aplicación que aparentan ser la app oficial, descargando estos "WhatsApp" puede existir el robo de información y se ponen en peligro tus datos, por esto es importante confirmar que tu aplicación sea la original.

Otra forma que pueden "hackear" tu WhatsApp es vía WhatsApp Web de acuerdo con TechTIPPR, ya que si alguien tuvo acceso a tu celular por unos segundos, pueden escanear tu código QR y tener acceso a tu cuenta y mensajes.

Te puedes dar cuenta de esto comprobando constantemente las conexiones a WhatsApp Web que tienes abiertas desde la aplicación móvil, y si ves una que no reconoces accede a configuración > WhatsApp Web / Escritorio > Cerrar todas las sesiones o desliza a la derecha en la sesión que deseas cerrar.

Es importante considerar distintas maneras de aumentar tu seguridad en WhatsApp, esto es establecer una contraseña para entrar y no dar tu teléfono a personas que no conoces, señala TechTIPPR.

También están las formas obvias para darte cuenta si te están espiando tu WhatsApp como encontrar mensajes sin notificaciones que aún no has leído, horarios que no coinciden con tu última conexión, imágenes o fotos que no enviaste, etc.