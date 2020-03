¿Cómo usar internet para que la red no se sature ante información del Covid-19?

Para trabajar, estudiar o entretenerse, internet es una herramienta que utilizamos mientras estamos en casa durante la pandemia del coronavirus.

Para evitar que la red se sature y que todos puedan utilizar internet de manera simultánea y eficiente, te compartimos estos consejos de AT&T.

Reduce el número de conexiones: cada dispositivo conectado hace que crezca el consumo de internet. Trata de conectar solamente los dispositivos que utilices en ese momento para evitar disminuir el ancho de banda.

Establece horarios según las prioridades: ¿cuáles son horarios de importancia para trabajar o estudiar en casa? Determina qué aparatos deben conectarse en ciertos horarios y deja el entretenimiento para el resto del día.

Detecta las aplicaciones que consumen más datos: algunas aplicaciones que usamos constantemente pueden terminar por agotar tu plan contratado, puedes evitarlo si ajustas las configuraciones de tu dispositivo para mantener en un límite el consumo no deseado.

Cuidado con tus redes sociales: en las redes sociales hay opciones para descarga automática de los videos y las imágenes enviadas. Configura tus perfiles para que el contenido enviado no se descargue en automático.

Usa redes Wifi seguras: la mejor forma de cuidar tus datos es conectarte a través de redes Wifi confiables y seguras.

Sal de las aplicaciones de streaming: aunque no estén en primer plano, las aplicaciones que usas para ver videos, películas o escuchar música siguen activas, ciérralas después de cada uso.

Desactiva las actualizaciones automáticas de tus aplicaciones: en la configuración de tu teléfono, desactiva esa opción y cámbiala por la de actualización solo con Wifi, tus datos móviles durarán más.

Apaga tu GPS si no lo estás usando: muchas aplicaciones usan nuestra localización para poder funcionar bien, en la configuración de tu dispositivo, desactiva el GPS y solo da acceso cada vez que uses una de estas apps.