Con "doodle" Google te recuerda la importancia del cubrebocas

A pesar de que el proceso de vacunación sigue avanzando en todo el mundo y que en algunos países se han retomado actividades con gran cantidad de personas. La realidad es que la emergencia sanitaria no ha terminado. Lo que es más, en casos como México, se enfrenta la tercera ola y crecen el número de contagios. Por ello que es que a través de un "doodle", Google nos recuerda la importancia de las medidas sanitarias como el uso de cubrebocas.

Con el mensaje "Vacúnate. Usa una mascarilla. Salva vidas", la compañía busca hacer conciencia sobre la importancia de seguir cuidándonos y mantener las medidas de precaución y sanidad para evitar un mayor número de contagios de coronavirus.

"A medida que la Covid-19 continúa impactando a las comunidades de todo el mundo, ayude a detener la propagación encontrando un sitio de vacuna local y siguiendo los pasos para la prevención", señala la empresa sobre el objetivo de este "doodle".

La intención de la imagen que hoy aparece en el inicio del buscador más utilizado en todo el mundo va más allá de hacer un recordatorio sobre los cuidados. Cuando se le da clic, muestra una serie de páginas de organismos de salud locales e internacionales de manera que las personas puedan obtener más información sobre los recursos que podrían ayudarlo a mantenerse informado y conectado con datos confiables sobre la pandemia.

De acuerdo con la página de Google, el "doodle" de hoy miércoles tiene prácticamente alcance mundial. Está siendo mostrado en todo el continente americano, también en la mayor parte de Europa y países de Asía como Tailandia, Taiwán e Indonesia.

¿Qué aparece en el caso de México?

El "doodle" está diseñado para comportarse de manera diferente en cada país pues si bien las medidas de cuidado son universales, la intención es que las personas puedan encontrar información local útil.

Así, en el caso de México el primer mensaje que aparece es: "Utiliza mascarilla. Salva vidas. Lávate las manos. Mantén una distancia segura". Y, si se quiere más información al respecto entonces la persona es redirigida a la página oficial de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

En el portal del organismo internacional se destaca la importancia del uso correcto del cubrebocas. "Las mascarillas deben utilizarse como parte de una estrategia integral de medidas para suprimir la transmisión y salvar vidas".

La recomendación es convertir el uso de la mascarilla en una parte habitual de la interacción con otras personas. Pero, para que sean lo más eficaces posibles, es esencial utilizar, guardar, limpiar y eliminar las mascarillas correctamente. En ese sentido las indicaciones básicas sobre la manera de ponerse el cubrebocas incluyen: lavarse las manos antes de colocarlo, y también antes y después de quitarlo y cada vez que se toque; tiene que cubrir la nariz, la boca y el mentón; cuando se quite la mascarilla, guardarla en una bolsa de plástico limpia; si es de tela se debe lavar diariamente si es una mascarilla médica se debe tirar a la basura; no se recomienda el uso de modelos con válvulas.

Sin embargo, también se aclara que el uso de una mascarilla por sí sola no basta para proporcionar una protección adecuada contra la Covid-19.

Por lo anterior es que la OMS recomienda a aquellos que se ubiquen en comunidades con altos contagios cuidarse adoptando algunas precauciones sencillas, por ejemplo, manteniendo el distanciamiento físico, usando el cubrebocas, ventilando bien las habitaciones, evitando las aglomeraciones, lavándose las manos y cubriéndose la boca y la nariz con el codo flexionado o con un pañuelo al toser.