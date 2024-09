Entérate | La relación entre el uso del celular y el cáncer

El uso de teléfonos celulares se ha convertido en una parte integral de la vida diaria, pero con su popularidad también han surgido preocupaciones sobre los posibles riesgos para la salud, especialmente en relación con el cáncer. La posibilidad de que la radiación emitida por los dispositivos móviles pueda aumentar el riesgo de desarrollar tumores ha sido un tema de investigación y debate durante décadas, especialmente desde 2011, cuando la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC), vinculada a la Organización Mundial de la Salud (OMS), clasificó las radiaciones de los teléfonos móviles como "posiblemente carcinogénicas". Sin embargo, la evidencia científica hasta la fecha ha proporcionado conclusiones variadas y a veces, contradictorias.

Los estudios sobre la relación entre el uso de celulares y el cáncer se han centrado principalmente en el riesgo de tumores cerebrales, como el glioma y el neuroma acústico, debido a la proximidad del teléfono a la cabeza durante las llamadas.

Un análisis reciente, liderado por un grupo internacional de científicos, revisó 63 estudios epidemiológicos realizados en los últimos 30 años, abarcando a millones de personas en 22 países. Este análisis representa la revisión más completa hasta la fecha sobre el tema. Los resultados no encontraron un aumento significativo en el riesgo de glioma o meningioma entre los usuarios habituales de teléfonos móviles. Además, el análisis incluyó variables como el tiempo de uso, la cantidad de llamadas realizadas y la posible radiación emitida por las antenas de telefonía, sin encontrar un patrón que sugiera un riesgo directo.

Por lo tanto, no hay razones sólidas para pensar que el uso de teléfonos móviles esté incrementando significativamente las posibilidades de desarrollar cáncer. La tecnología y la salud seguirán siendo monitoreadas por los científicos, pero las investigaciones actuales no respaldan las preocupaciones alarmistas del pasado.

Consejos de precaución

A pesar de la falta de pruebas concluyentes, algunos expertos sugieren que quienes deseen reducir su exposición a la radiación de los celulares pueden tomar medidas de precaución simples, como:

Usar auriculares o el altavoz del teléfono para evitar la exposición directa a la cabeza.

Limitar la duración de las llamadas telefónicas.

Evitar llevar el celular pegado al cuerpo, especialmente en bolsillos o cinturones.

Aunque la investigación sobre la relación entre el uso de teléfonos celulares y el cáncer está en curso, la evidencia actual no sugiere un vínculo claro y definitivo. Los expertos recomiendan continuar con estudios a largo plazo para seguir evaluando los posibles riesgos y, mientras tanto, tomar precauciones si se desea minimizar la exposición a la radiación de los dispositivos móviles.