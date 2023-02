Conoce los 3 errores más comunes que cometemos en Instagram

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 15 (EL UNIVERSAL).- Una de las aplicaciones más usadas a nivel mundial es Instagram. La misma le permite a los usuarios no solo compartir fotos y videos, sino que también uno puede estar en contacto con sus celebridades favoritos, enviar mensajes y mantenerse informado de lo que ocurre en todo el mundo.

Sin embargo la aplicación siempre está realizando actualizaciones y modificaciones en su sistema, y eso nos lleva a cometer errores sin darnos cuenta. Es por ello que en el siguiente artículo te comentaremos 3 errores comunes que todos cometen en Instagram.

---¿Qué errores se cometen en Instagram?

Uno de los principales errores es usar Instagram como si fuera Facebook o Twitter en cuando al tratamiento que le das a las publicaciones. Instagram se enfoca en la imagen, pero también le da importancia al texto, a los hashtags.

Por lo tanto debes publicar contenido que llame la atención desde la imagen, pero que también tenga relación con el texto. No vale publicar "una foto cualquiera" solamente para realizar una publicación.

Otro error gravísimo es no usar hashtags o la geolocalización en las publicaciones, ya que estas opciones le sirven a Instagram para agrupar publicaciones y de esa forma podrás entrar en contacto con personas que tienen los mismos gustos que tú o que incluso visitan los mismos lugares.

Pero sin dudas, el error que más se comete en Instagram es el hecho de subir fotos que no están editadas. No hablamos de una edición pro realizada con Photoshop o con alguna herramienta o editor de ese tipo. Si bien la tendencia #nofiltres o #sinfiltros estuvo en auge durante mucho tiempo, algunas fotos quedan mejor con un filtro sutil.

Incluso Instagram te ofrece un abanico de posibilidades para editar las imágenes, corregir el color, los contrastes, el brillo, etc. Todo esto para que puedas brindar un contenido de mejor calidad en tu perfil.